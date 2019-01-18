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18января
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сегодня, 14:31 0

В Белогорске подросток насмерть захлебнулся рвотой

В Белогорске подросток насмерть захлебнулся рвотой
Фото: www.hibiny.com

В Белогорске 15-летний подросток умер, захлебнувшись рвотными массами. В следственном управлении корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили, что происшествие случилось в новогоднюю ночь в квартире жилого дома.

Предварительно установлено, что смерть подростка носит некриминальный характер. Но проверка продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщает «ТВС-Медиа», сообщение о смерти подростка поступило в полицию Белогорска в 23:20. «По имеющейся информации, подросток пришел в гости к знакомым, где ему стало плохо от количества выпитого спиртного, и он захлебнулся рвотными массами. Кстати, семья несовершеннолетнего характеризуется положительно», – сообщает издание.

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#Белогорск #дети #здоровье #происшествия

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