В Благовещенске хотят создать комплексный центр подготовки гимнастов

Фото: Амур.инфо

«Мы приняли решение поддержать мероприятие, сделать праздник красивым. 20 лет турнира – это срок. Столько лет вы выносили турнир на своих плечах. Зал, который смонтировали к соревнованиям, – это действительно красиво, – сказала Валентина Никанорова. – Одно дело – спортивная гимнастика в школе, другое – спортивная гимнастика, когда снаряды расставлены по всем международным стандартам. На этом оборудовании можно проводить мировые чемпионаты. Пока это нереально, но это действительно замечательный зал. Такого оборудования на Дальнем Востоке пока нет».

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, специально для соревнований на СОК «Юность» смонтировали соревновательный комплект новейшего гимнастического оборудования немецкой фирмы, которую в прошлом году федерация спортивной гимнастики России презентовала амурской областной федерации спортивной гимнастики в Благовещенске. После проведения соревнований встает вопрос размещения оборудования. В связи с этим вице-президент федерации спортивной гимнастики на встрече с губернатором высказала пожелание создать в Благовещенске комплексный центр подготовки гимнастов.

Фото: amurobl.ru

«Мы заинтересованы в развитии спорта в целом в регионе. В области при поддержке "Газпрома" будут построены 5 ФОКов, два из которых – в Благовещенске. На середину февраля у меня запланирована встреча с "Газпромом", со своей стороны я вам могу обещать, что подниму вопрос возможности финансирования строительства комплекса для спортивной гимнастики», – сказал Василий Орлов.

«У нашей спортивной гимнастики очень хорошие традиции, она развивается – и мужская, и женская», – отметил министр по физической культуре и спорту области Юрий Кретов.

«В Благовещенске создана база, есть традиции, кадры, желающие. Развитие спортивной гимнастики здесь перспективное. Поэтому вопрос строительства центра актуален. Его наполнить не представит труда – мы теперь имеем такое оборудование, о котором только мечтали. Благодаря тому, что Валентина Александровна нас поддержала в этом вопросе, у города теперь есть оборудование, которое мы можем использовать всей областью для популяризации и тренировок на самом высоком уровне, в том числе для проведения соревнований разного уровня», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.