Благовещенские автоинспекторы предупреждают о проверках водителей

В Благовещенске и Благовещенском районе с 18 по 20 января пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

В 2018 году по вине нетрезвых водителей в городе и районе зарегистрировано 74 ДТП. Погибли пять человек, 103 человека получили травмы различной степени тяжести. За указанный период года на обслуживаемой территории сотрудники Госавтоинспекции пресекли 50 146 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 953 водителя, находившихся в состоянии опьянения. 245 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 374 человека задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как отмечает городской отдел ГИБДД, также выявлено 176 женщин, которые управляли транспортными средствами в состояния опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ влечет наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

С 1 июля 2015 года те, кто снова сел пьяным за руль, должны нести уголовную ответственность. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Всем, кто видел, как за руль садится нетрезвый человек, нужно незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть регионального управления Госавтоинспекции по телефонам (4162) 42-52-62 и 02.