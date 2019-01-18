Амурчане обсуждают видео нападения крупной собаки на человека

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили несколько видеороликов и фотографий тревожного содержания. Отправившие их люди сообщили, что это якобы произошло в городе Сковородино Сковородинского района. На кадрах видно нападение крупной собаки на человека.

Если верить видео, в подъезде дома произошел конфликт, связанный с собакой. Мужчина, который находится за кадром, требует, по-видимому, от владельца животного, чтобы тот завел пса домой, но этого не происходит. Мужчина отмечает, что на место должна приехать полиция. «У меня нож в руке», – предупреждает он. Следует словесная перепалка, затем собака нападает на хозяина. «Помогите!» – кричит он. Не исключено, что в итоге людям пришлось пустить в ход нож.

Всего рассылаемых видеороликов три, но для публикации на сайте Амур.инфо они были объединены в один.

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Также люди шлют две фотографии. На одной из них лежат на полу в подъезде «хозяин» собаки и сам пес, на другой – собака в крови.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что сообщений в полицию в Сковородине по данному поводу не было. В администрации населенного пункта также сказали, что информации об этом происшествии нет.