Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:36 6

Амурчане обсуждают видео нападения крупной собаки на человека

Амурчане обсуждают видео нападения крупной собаки на человека
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили несколько видеороликов и фотографий тревожного содержания. Отправившие их люди сообщили, что это якобы произошло в городе Сковородино Сковородинского района. На кадрах видно нападение крупной собаки на человека.

Если верить видео, в подъезде дома произошел конфликт, связанный с собакой. Мужчина, который находится за кадром, требует, по-видимому, от владельца животного, чтобы тот завел пса домой, но этого не происходит. Мужчина отмечает, что на место должна приехать полиция. «У меня нож в руке», – предупреждает он. Следует словесная перепалка, затем собака нападает на хозяина. «Помогите!» – кричит он. Не исключено, что в итоге людям пришлось пустить в ход нож.

Всего рассылаемых видеороликов три, но для публикации на сайте Амур.инфо они были объединены в один.

Видео 18+

Также люди шлют две фотографии. На одной из них лежат на полу в подъезде «хозяин» собаки и сам пес, на другой – собака в крови.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что сообщений в полицию в Сковородине по данному поводу не было. В администрации населенного пункта также сказали, что информации об этом происшествии нет.

Просмотров всего: 2423

#животные #происшествия

распечатать


Общество

Актер и режиссер Данила Козловский написал о «собачьем Освенциме» в Инстаграме
Происшествия

На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34
Происшествия 1

В Благовещенске 8-летнему мальчику неизвестные срезали челку
В России и мире

Во Владивостоке мужчина уронил 100 тысяч рублей в креветки (видео)
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вот и жалейте собак

  • Солнценаладони

    Солнценаладони
    3 часа назад

    в СковородинО таких подъездов нет

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    Коньинфе по барабану про сковородино, у них в сковородине

  • Strat

    Strat
    3 часа назад

    Хозяев нападавших собак-садить.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Ты идёшь со своей собакой, на тебя нападают. Кого садить?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Собака напала на хозяина, т.к. на человека с ножом не вариант нападать? Да и видео видно что постановочное.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь