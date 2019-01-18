Международный хоккейный матч, концерт хора «Возрождение»: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий. Так, на Чигиринском водохранилище состоится второй этап чемпионата города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам. А на реке Амур организуют международный хоккейный матч. Кроме того, на Ледовой Арене в ТРЦ «Острова» пройдет открытый региональный турнир по хоккею среди детей и юношей. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 19 января

В 11:00 на Чигиринском водохранилище пройдет чемпионат города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам (2 этап). Во втором этапе примут участие 16 пилотов.

В 12:00 в музей «Дом Саяпина» приглашает всех желающих на тематическую экскурсию «О времени, часах и нравах». Экскурсия познакомит с эволюцией часовых механизмов, известными марками и видами часов конца XIX – начала ХХ веков.

В 14:00 начнется международный хоккейный матч на льду реки Амур между командами России и Китая. Трибуны будут рассчитаны на 300 болельщиков. Ограничения вызваны мерами безопасности. Остальные зрители смогут следить за ходом игры на набережной, где установят большой экран. Также можно будет подключиться к прямой трансляции, которая будет идти на амурском телевидении и на сайте Минвостокразвития.

Театр драмы покажет комедию «Рыцарские страсти». Начало в 18:00.

В областной филармонии в 18:30 пройдет концерт Амурского камерного хора «Возрождение» под названием «Русское Рождество».

Воскресенье, 20 января

На Ледовой Арене в ТРЦ «Острова» пройдет открытый региональный турнир по хоккею среди детей и юношей. Российские и китайские хоккеисты сыграют матчи 20 января и 21 января. Торжественное открытие состоится 20 января в 10:30. В 10:45 начнется разминка с чемпионом Александром Селивановым, а затем детская игра. В 12:55 начнется юношеская игра, а в 14:40 — автограф сессия с Александром Селивановым.

Театр драмы в 12:00 покажет спектакль «Вождь краснокожих», а в 18:00 – «Любовь и голуби».

Суббота и воскресенье, 19 и 20 января

В 11:00 пройдет чемпионат и первенство Амурской области по кикбоксингу. Он состоится в спорткомплексе АмГУ.

Кроме того, оба выходных дня в СОК «Юность» будет проходить 10-й юбилейный всероссийский турнир городов ДФО и Сибири по спортивной гимнастике по ризы мэра Благовещенска. В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на Амуре, Биробиджана, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска, Ангарска, Ленинск-Кузнецка, Благовещенска и республики Монголия. На соревнованиях ожидается присутствие почетного гостя турнира Валентины Никаноровой, вице президента Федерации спортивной гимнастики России. Соревнования пройдут с 10:00 до 14:00.