Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:58 0

22 тысячи амурчан должны отчитаться о доходах за 2018 год

Почти 22 тысячи жителей региона должны отчитаться о доходах за 2018 год. Декларации по форме 3-НДФЛ необходимо предоставить в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2019 года.

По итогам кампании 2018 года, 85 % физических лиц отчиталась о доходах за 2017 год (около 17 тысяч человек из 20 тысяч). Как пояснили Амур.инфо в налоговой инспекции, представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2018 году имущество, находившееся в собственности менее 3 или 5 лет, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Задекларировать доходы должны также предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Наголовые инспекторы напоминают, что в этом году появилась новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ. Она состоит из трех обязательных к заполнению основных листов. Остальные показатели формы вынесены в отдельные приложения и заполняются при необходимости. В целом, общее количество показателей сокращено почти в два раза. На сайте ФНС в рубрике «Программные средства» выложена программа, «Декларация 2018» для заполнения документа в электронном виде.

Амурчане, получившие доход от продажи имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, должны рассчитать налог на доходы с учетом кадастровой стоимости объекта недвижимости. В случае непредставления декларации в срок предусмотрен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Сдать декларацию в налоговую инспекцию можно с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России, через единый портал госуслуг, обратившись лично в налоговый орган или отправив декларацию по почте с описью вложения.

Просмотров всего: 43

#налоги

распечатать


Власть 51

Губернатор Приамурья предложил снизить транспортный налог
Общество 3

В Амурской области началась акция «Новый год без долгов»

24 декабря 2018, 19:48
Происшествия 4

Благовещенский бизнесмен осужден за уклонение от уплаты налогов
Общество

В налоговых инспекциях области стартует акция «Новый год без долгов»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь