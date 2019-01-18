22 тысячи амурчан должны отчитаться о доходах за 2018 год

Почти 22 тысячи жителей региона должны отчитаться о доходах за 2018 год. Декларации по форме 3-НДФЛ необходимо предоставить в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2019 года.

По итогам кампании 2018 года, 85 % физических лиц отчиталась о доходах за 2017 год (около 17 тысяч человек из 20 тысяч). Как пояснили Амур.инфо в налоговой инспекции, представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2018 году имущество, находившееся в собственности менее 3 или 5 лет, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Задекларировать доходы должны также предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Наголовые инспекторы напоминают, что в этом году появилась новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ. Она состоит из трех обязательных к заполнению основных листов. Остальные показатели формы вынесены в отдельные приложения и заполняются при необходимости. В целом, общее количество показателей сокращено почти в два раза. На сайте ФНС в рубрике «Программные средства» выложена программа, «Декларация 2018» для заполнения документа в электронном виде.

Амурчане, получившие доход от продажи имущества, приобретенного после 1 января 2016 года, должны рассчитать налог на доходы с учетом кадастровой стоимости объекта недвижимости. В случае непредставления декларации в срок предусмотрен штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Сдать декларацию в налоговую инспекцию можно с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России, через единый портал госуслуг, обратившись лично в налоговый орган или отправив декларацию по почте с описью вложения.