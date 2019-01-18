Евгения Медведева не участвует в ЧМ и ЧЕ

Алина Загитова является главным претендентом на золото на ЧМ и ЧЕ. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева не попадет на чемпионат Мира и чемпионат Европы.

Чемпионат Европы состоится 22-27 января в Минске. Россию представят Станислава Константинова, Софья Самодурова и Загитова.

«Загитова должна побеждать на чемпионате Европы, а серебро и бронзу также могут выиграть российские спортсменки. Видимо, Константинова выглядит наиболее предпочтительно в качестве претендентки на второе место. Да, Самодурова не допускает грубых ошибок, но ошибается тот, у кого более сложные элементы. Самодуровой в этом плане есть, над чем работать. У нее нет высокой сложности в программах – как в произвольной, так и в короткой», – заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев..

Запасными на чемпионате Европы являются чемпионки мира Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Тренер Туктамышевой Алексей Мишин признался, что Федерация фигурного катания на коньках России поручила ему готовить свою ученицу к чемпионату мира, который пройдет 18 – 24 марта в японской Сайтаме.

«Думаю, что шансы Медведевой попасть на чемпионат мира равны нулю, – отметил Кудрявцев. – Потому что есть Лиза Туктамышева, которая обладает тройным акселем. А две замены после чемпионата мира произведены не будут. Скорее всего, спортсменки, которые займут первое и второе места на чемпионате Европы, отправятся на чемпионат мира. А третью нашу фигуристку, вероятно, заменит Туктамышева».