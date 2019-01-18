Вячеслав Золотарев про трупы собак в своем приюте: это у нас нормально

Фото: архив Амур.инфо

«Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, слава богу, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают, понимаете?» – заявил предприниматель Вячеслав Золотарев журналистам РЕН ТВ.

Хозяин собачьего концлагеря – так окрестили его федеральные телевизионщики. А про кадры с вольерами, где лежат горы собачьих трупов, а некоторые из них частично обглоданы, журналисты сказали: «...словно здесь заправляет маньяк-таксидермист».

При этом, по словам владельцев, у них частный пансионат, санаторий для питомцев, которые остались на улице. И по бумагам у собак красивая жизнь – просторные вольеры, трехразовое питание. Тогда как на деле были зафиксированы случаи собачьего каннибализма – от голода.

На фото: собака, которую волонтер забрала из чигиринского приюта

Как сообщало Амур.инфо, о том, что к владельцу приюта, Вячеславу Золотареву, есть много вопросов и претензий, зоозащитники говорят и пишут давно – задолго до появления в Чигирях «приюта смерти». Его компания «Деним-А», которая занималась отстрелом собак за деньги, заработала себе плохую репутацию. Впоследствии он осуществлял свою деятельность от лица разных фирм. Поэтому информация о том, что именно с Вячеславом Золотаревым администрация Благовещенска заключает контракты на отлов и содержание безнадзорных животных, повергла зоозащитников в шок.

В каких условиях содержатся животные в приюте, поначалу тщательно скрывалось. Журналисты «Альфа-канала» и Амур.инфо, которые пытались осветить деятельность приюта, подверглись нападению. Тогда как сам Золотарев позже заявил, что нападали на него, и он защищался.

Когда приют «Дружок», который через несколько лет назовут «собачьим Освенцимом» и «приютом смерти», стал более доступным, туда стали приезжать зоозащитники. Правда, период этот продлился всего пару месяцев. Волонтеры привозили еду собакам, потому что видели: животные голодают. Они говорили, что собак в приюте плохо кормят, там нет карантинной зоны для вновь поступивших, больные животные находятся вместе со здоровыми, вольеры редко убирают. Говорили, что из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных правил постоянно гибнут животные, а совместное содержание сук с кобелями приводит к их бесконтрольному спариванию, и на свет появляется новое потомство.

Также возникали вопросы, каким образом расходуются бюджетные деньги, которые администрация платила по муниципальным контрактам Золотареву. На него жаловались даже владельцы породистых домашних животных, чьих питомцев предприниматель забирал под предлогом отлова безнадзорных, а потом отказывался отдавать.

Защитники животных били тревогу: проводили митинги, писали петиции, обращались в различные инстанции, в том числе в надзорные и правоохранительные. Но добились только одного – их вообще перестали пускать на территорию.

Несколько лет проблемы в приюте с невинным названием «Дружок» видели только зоозащитники. И его владельцы, и власти всячески опровергали информацию о плохом содержании животных. Каждая проверка областным управлением ветеринарии и городским управлением ЖКХ резюмировалась одинаково – нареканий нет. Два года назад депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Воронков после посещения приюта похвалил его владельца. А всего месяц назад, проверяя «собачий Освенцим», благовещенская мэрия также не нашла серьезных нарушений. Позже в администрации предположили, что трупы животных обнаружили не на территории Золотарева, а на территории его бывшего бизнес-партнера Вячеслава Шушаникова.

Несколько дней назад волонтерам удалось попасть на территорию приюта и снять видео с горами собачьих трупов и полуживыми, крайне истощенными собаками. Это стало достоянием общественности, и не заметить проблему было уже невозможно: ситуация мгновенно вызвала большой общественный резонанс.

В приют выехали полиция, прокуратура, специалисты ветеринарного управления. На проблему обратил внимание и губернатор Амурской области Василий Орлов. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. И защитники животных надеются, что на этот раз все виновные не смогут уйти от ответственности.