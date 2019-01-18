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18января
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Вячеслав Золотарев про трупы собак в своем приюте: это у нас нормально

Вячеслав Золотарев про трупы собак в своем приюте: это у нас нормально
Фото: архив Амур.инфо

Вячеслав Золотарев, владелец чигиринского приюта, который называют «собачьим Освенцимом», дал комментарий федеральным журналистам по поводу десятков трупов животных, найденных на территории. Он назвал их «несколькими умершими собаками». При этом при вывозе трупы заняли целый грузовик.

«Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, слава богу, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают, понимаете?» – заявил предприниматель Вячеслав Золотарев журналистам РЕН ТВ.

Хозяин собачьего концлагеря – так окрестили его федеральные телевизионщики. А про кадры с вольерами, где лежат горы собачьих трупов, а некоторые из них частично обглоданы, журналисты сказали: «...словно здесь заправляет маньяк-таксидермист».

При этом, по словам владельцев, у них частный пансионат, санаторий для питомцев, которые остались на улице. И по бумагам у собак красивая жизнь – просторные вольеры, трехразовое питание. Тогда как на деле были зафиксированы случаи собачьего каннибализма – от голода.

На фото: собака, которую волонтер забрала из чигиринского приюта

Как сообщало Амур.инфо, о том, что к владельцу приюта, Вячеславу Золотареву, есть много вопросов и претензий, зоозащитники говорят и пишут давно – задолго до появления в Чигирях «приюта смерти». Его компания «Деним-А», которая занималась отстрелом собак за деньги, заработала себе плохую репутацию. Впоследствии он осуществлял свою деятельность от лица разных фирм. Поэтому информация о том, что именно с Вячеславом Золотаревым администрация Благовещенска заключает контракты на отлов и содержание безнадзорных животных, повергла зоозащитников в шок.

В каких условиях содержатся животные в приюте, поначалу тщательно скрывалось. Журналисты «Альфа-канала» и Амур.инфо, которые пытались осветить деятельность приюта, подверглись нападению. Тогда как сам Золотарев позже заявил, что нападали на него, и он защищался.

Когда приют «Дружок», который через несколько лет назовут «собачьим Освенцимом» и «приютом смерти», стал более доступным, туда стали приезжать зоозащитники. Правда, период этот продлился всего пару месяцев. Волонтеры привозили еду собакам, потому что видели: животные голодают. Они говорили, что собак в приюте плохо кормят, там нет карантинной зоны для вновь поступивших, больные животные находятся вместе со здоровыми, вольеры редко убирают. Говорили, что из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных правил постоянно гибнут животные, а совместное содержание сук с кобелями приводит к их бесконтрольному спариванию, и на свет появляется новое потомство.

Также возникали вопросы, каким образом расходуются бюджетные деньги, которые администрация платила по муниципальным контрактам Золотареву. На него жаловались даже владельцы породистых домашних животных, чьих питомцев предприниматель забирал под предлогом отлова безнадзорных, а потом отказывался отдавать.

Защитники животных били тревогу: проводили митинги, писали петиции, обращались в различные инстанции, в том числе в надзорные и правоохранительные. Но добились только одного – их вообще перестали пускать на территорию.

Несколько лет проблемы в приюте с невинным названием «Дружок» видели только зоозащитники. И его владельцы, и власти всячески опровергали информацию о плохом содержании животных. Каждая проверка областным управлением ветеринарии и городским управлением ЖКХ резюмировалась одинаково – нареканий нет. Два года назад депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Воронков после посещения приюта похвалил его владельца. А всего месяц назад, проверяя «собачий Освенцим», благовещенская мэрия также не нашла серьезных нарушений. Позже в администрации предположили, что трупы животных обнаружили не на территории Золотарева, а на территории его бывшего бизнес-партнера Вячеслава Шушаникова.

Несколько дней назад волонтерам удалось попасть на территорию приюта и снять видео с горами собачьих трупов и полуживыми, крайне истощенными собаками. Это стало достоянием общественности, и не заметить проблему было уже невозможно: ситуация мгновенно вызвала большой общественный резонанс.

В приют выехали полиция, прокуратура, специалисты ветеринарного управления. На проблему обратил внимание и губернатор Амурской области Василий Орлов. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. И защитники животных надеются, что на этот раз все виновные не смогут уйти от ответственности.

Просмотров всего: 5013

#животные #происшествия #собачий Освенцим

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Поехали!

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    есть легендарное собачье сердце и персонаж Шариков, который неравнодушно относился к семейству кошачьих. тут разворачивается печальная история для сюжета про Мурзикова. а иначе как объяснить такое отношение к собакам?

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    отскочит, крыша не протекает

  • Lady G

    Lady G
    4 часа назад

    удалено (3.1)

  • Lady G

    Lady G
    4 часа назад

    удалено (3.1)

  • Энн

    Энн
    4 часа назад

    Вот уж правда, хоть ссы в глаза - все божья роса.

  • Deitra

    Deitra
    4 часа назад

    удалено (3.1)

  • Стриж72

    Стриж72
    4 часа назад

    Фашисту это нормально. Тут хоть бери и собирай дружину против таких живодеров, если власти бездействуют....

  • Nikodim

    Nikodim
    4 часа назад

    Lady G



    извините, а чем тогда вы от него отличаетесь? я его не защищаю, но зачем уподобляться?

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    а почему убрали с главной???? уже позвонили))))

  • Стриж72

    Стриж72
    4 часа назад

    Nikodim

    Lady G

    очень хочется, чтоб он сдох и в муках



    извините, а чем тогда вы от него отличаетесь? я его не защищаю, но зачем уподобляться?



    А вы тут мораль народу читаете???? Где вы моралисты раньше были! Везде свои 5 коп вставите, эмоции людей понять можно! А вот ваши нравоучения нет!

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Да ладно, сейчас он еще засудит за незаконное проникновение на частную территорию и за пропажу пары миллионов, которые у него там спрятаны были.

  • Стриж72

    Стриж72
    4 часа назад

    DimonS

    Да ладно, сейчас он еще засудит за незаконное проникновение на частную территорию и за пропажу пары миллионов, которые у него там спрятаны были.



    Да кто ему даст))) он жить в Тае останется . На наворованные деньги лет на 10 с женой и люовницей хватит, да подельники еще подкинут

  • ФИО

    ФИО
    4 часа назад

    если его не осудят, то грош цена нашему правосудию и мое личное презрение. Заявил практически, что, мол, умирали, потому что все смертны. Да хомячки в таком количестве не дохнуть за короткий промежуток времени, если только не голодомор

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Посмотрите в глаза всем эти животинкам, оставшимся ЧУДОМ в живых! А эта еще рассуждает, что в се смертны. Хочется, что бы процесс над этой сволочью действительно был и был открыт. Что бы и мэрия (проверяющие) и он понесли наказание не на бумагах, а настоящее. И если все у него ЛИЧНАЯ собственность, пусть вернут в бюджет миллионы, которые ему выделяли. И еще не просто, а с учетом инфляции. Гад. Садист. Изверг.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    удалено (3.1)

  • Анфиса3

    Анфиса3
    3 часа назад

    Это садист и вор получается, а таким не место среди нормальных людей! Хоть рожу его теперь знать буду и обходить его, если что. Мало ли, что у него в башке развилось,.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Очередной фонтан человеколюбия и здравомыслия!

    Эмоциональные вы наши... )

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад

    Вот ему икается сейчас. А насчет таиланда, да хрен он там останется. У них борьба с визаранщиками. На месяц не более.

  • добренький

    добренький
    3 часа назад

    А ГОРОДСКОЕ ЖКХ КТО ПРОВЕРЯЛ ТОЖЕ ПОД СТАТЬЮ.ИНТЕРЕСНО ЧЕЙ ОН РОДСТВЕНИЧИК ???????????

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    добренький



    тут, скорее, нужно проверять с кем у него общий кошелек

  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 часа назад

    удалено (3.1)

  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    inoy

    отскочит, крыша не протекает



    Если как по Цеповязу не только федеральные каналы, но и генеральная прокуратура проявит интерес, то не "отскочит" и крыша "протечет".

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    jjj-tl

    В пиндосии его лет на 25 уконтропупили



    В пиндосии ему бы этот контракт и продали бы!



    Там слишком много действующих законов.



  • Sapsanische

    Sapsanische
    3 часа назад

    С чего собаки стали его на правах собственника?

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Стриж72

    Nikodim

    Lady G

    очень хочется, чтоб он сдох и в муках



    извините, а чем тогда вы от него отличаетесь? я его не защищаю, но зачем уподобляться?



    А вы тут мораль народу читаете???? Где вы моралисты раньше были! Везде свои 5 коп вставите, эмоции людей понять можно! А вот ваши нравоучения нет!



    о, еще один. вы что сами то как зверье? вечно на эмоциях все в кучу смешают. я тут морали не читаю. я высказал свое мнение. если вы считаете, что мы живем в цивилизованном обществе и этот поступок выходит за принятые рамки, то и решать нужно цивилизованно, а не подобными выходками. агрессия порождает агрессию. я тоже за то, чтобы он получил максимум из того, что заслужил по УК. но это не значит, чтобы из за одного такого типа заразилось еще 10, которые еще неизвестно где и как свою злобу применят.



  • yuri64

    yuri64
    2 часа назад

    Живодер- одним словом. Голодом заморил, целый грузовик засушенных собак вывезли. От голода высохли. Подонок.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Тут скорее всего власть через подобные собачьи дела натравливает население друг на друга отвлекая от истинных дел. А суд он что? Просуд вообще распрострененно мнение, что суд профессинал отмазываться от дел. Но резонас от волонтерских воплей инициирует отвлечение от истинных проблем в жизни города и натравливание граждан друг на друга - это одно из многих средств нужных властям отвлечений от проблем.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Посодют Славика. Погоняла на зоне будет Зоофил.

  • Людмила Гранитовна

    Людмила Гранитовна
    2 часа назад

    По окончании контракта. когда деньги перестают приходить на содержание собак, по акту животные передаются Золоторёву как заинтересованному лицу и собаки становятся его собственностью.Но это не означает, что он может измываться на живыми существами. Детей из семей изымают за нарушение прав ребенка и наказывают родителей, и издевательства над животными тоже наказываются. Пусть бумеранг по головке его погладит!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Пусть обязывают волонтеров взять собак на свою ответственность и вообще всем воющим о них.

  • Добрый гений

    Добрый гений
    2 часа назад

    Вот она ... во всей красе здесь проявляется! Ничего толком не зная, и только со слов так называемых "журналистов", которые давно "точат зубы" на Золотарева, и все время ищут чем бы его укусить. Я бы на месте властей за оскорбления льющихся с Амуринфо, давно бы привлек хозяев данного ресурса к ответственности. Ведь есть за что...

    Проверили бы собаколюбы, как содержатся собаки в других приютах, уверен что там не намного лучше псинам.

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    ТАК В ЧЕМ ДЕЛО ПУСТЬ ПОДАЕТ ДОБРЕНЬКИЙ ГЕНИЙ.ТОЛЬКО НЕЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОТОМУЧТО СИЛА В ПРАВДЕ.А ЖИЗА У ГЕНИЯ.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    OT

    Тут скорее всего власть через подобные собачьи дела натравливает население друг на друга отвлекая от истинных дел. А суд он что? Просуд вообще распрострененно мнение, что суд профессинал отмазываться от дел. Но резонас от волонтерских воплей инициирует отвлечение от истинных проблем в жизни города и натравливание граждан друг на друга - это одно из многих средств нужных властям отвлечений от проблем.



    Да ладно, вот кто виновен во всех неудачах- волонтеры! И прежде всего тем, что вы волонтеры отвлекаете великого и могучего ОТ от истинных проблемм в жизни города. ОТ возможно бы наконец сделал что то великое, если бы не вы.А так и умреть можно не востребованным и жалким.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    А что мешает любителям животных всех оставшихся собак забрать себе домой? С улиц бродячих тоже привести в свои тёплые квартирки? Или это журналистская шумиха на высосанной из пальца темы и сведение счётов?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Добрый гений

    Вот она зоошиза во всей красе здесь проявляется! Ничего толком не зная, и только со слов так называемых "журналистов", которые давно "точат зубы" на Золотарева, и все время ищут чем бы его укусить. Я бы на месте властей за оскорбления льющихся с Амуринфо, давно бы привлек хозяев данного ресурса к ответственности. Ведь есть за что...

    Проверили бы собаколюбы, как содержатся собаки в других приютах, уверен что там не намного лучше псинам.



    манечка одолела?

    на кой журналистам старый пердун с лицом олигофрена?

  • Уся

    Уся
    1 час назад

    как Вы не поймёте,речь идёт не только о том,что с собаками стало,а о том,как годами воруют бюджетные деньги,Ваши же налоги идут в карман ! Проблемы бездомных стай не решают,просто нагло и в открытую пилят бюджет...

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    1 час назад

    Посадить этого живодера лет на пять, пускай подумает.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Лицо живодёра

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    alex 3

    Лицо живодёра



    Ты ещё мою харю не видел...



  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    32 минуты назад

    3-1

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