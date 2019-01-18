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18января
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сегодня, 11:42 1

Благовещенский автовор получил три года колонии строгого режима

Благовещенский автовор получил три года колонии строгого режима
Фото: www.amur.info

В Благовещенске автомобильный вор приговорен к лишению свободы. Назначенный срок предстоит отбывать в колонии строгого режима. Суровое наказание обусловлено тем, что ранее судимый мужчина не сделал для себя должных выводов.

В деле, которое рассматривал Благовещенский городской суд, шесть эпизодов. Преступную деятельность подсудимый начал в августе 2017 года. В Благовещенске на улице Октябрьской он увидел автомобиль Hyundai, пробрался в салон через незапертую дверь и забрал два сотовых, лежавших на сиденье. Вскоре на пути нечистого на руку человека оказался еще один Hyundai – на улице Островского. Как и в прошлый раз, двери машины не были заперты. Поэтому злоумышленник и на этот раз разжился телефоном.

Месяц спустя подсудимый не смог пройти мимо «тойоты». Очередной водитель остался без сотового. Затем был «исузу», а потом «Газель» и еще один «исузу» – во всех случаях автомобили были открыты, во всех водители оставили телефоны и планшеты, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Государственный обвинитель и потерпевшие согласны на рассмотрение дела в особом порядке. Обстоятельствами, смягчающими наказания, по всем фактам преступных деяний суд счел полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи в ходе следствия полных, последовательных, признательных показаний, розыск имущества, добытого в результате преступления. Кроме того, у подсудимого есть несовершеннолетний ребенок. К тому же мужчина добровольно возместил ущерб двум потерпевшим и извинился перед третьим.

Тем временем обстоятельством, отягчающим наказание, по всем фактам хищения является рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным в совершении краж и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок осужденному придется в исправительной колонии строгого режима. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Потерпевшим осужденный должен компенсировать материальный ущерб, выплатив в общей сложности 50 300 рублей.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    5 минут назад

    Ну за сколько этот краденый телефон можно продать-2,3 ну 5 тысяч. 5 х 6 = 30 тыров. И сейчас 3 года из-за этого барахла нюхать парашу, потных мужиков и жрать дерьмо. ИДИОТ.

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