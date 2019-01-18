В Благовещенске легковушка попала в ДТП из-за ямы

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В Благовещенске ночью 17 января случилось происшествие на дороге. Легковой автомобиль Toyota Mark II попал в ДТП из-за ямы. Это произошло на улице Загородной, на участке между Красноармейской и Горького.

«Повредил бампер, со стойками беда. Водитель кричал, матерился. Вызвал ГИБДД, оформили как ДТП. Сразу и дорожники налетели», – описал ситуацию «Сканеру» очевидец. Уточняется, что на этом месте велись дорожные работы, после их завершения просел грунт, и образовалась яма. После происшествия дорожные службы приступили к ремонту опасного участка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев