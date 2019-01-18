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18января
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сегодня, 11:22 2

В Благовещенске легковушка попала в ДТП из-за ямы

В Благовещенске легковушка попала в ДТП из-за ямы
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В Благовещенске ночью 17 января случилось происшествие на дороге. Легковой автомобиль Toyota Mark II попал в ДТП из-за ямы. Это произошло на улице Загородной, на участке между Красноармейской и Горького.

«Повредил бампер, со стойками беда. Водитель кричал, матерился. Вызвал ГИБДД, оформили как ДТП. Сразу и дорожники налетели», – описал ситуацию «Сканеру» очевидец.

Уточняется, что на этом месте велись дорожные работы, после их завершения просел грунт, и образовалась яма.

После происшествия дорожные службы приступили к ремонту опасного участка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    39 минут назад

    Видать Марк как обычно еле плелся, поэтому яму и не заметил. Причем такую, что бампер и стойки сломал.

  • Nikodim

    Nikodim
    21 минута назад

    это была не просто яма, а лежачий полицейский, новый форм-фактор. пока на марках тестируют, чтобы столбы и деревья целее были.

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