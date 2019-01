Букмекеры считают, что на «Евровидении» победит Россия

Букмекерские конторы в Европе уже стали принимать ставки на результаты песенного конкурса «Евровидение 2019», который пройдёт в Тель-Авиве c 14 по 18 мая. Наилучшие шансы на победу у представителя России, хотя его имя, как и многих других участников, пока неизвестно.

Многие считают, что если от России поедет Сергей Лазарев, то победа гарантирована. Сергей Лазарев, уже выступал на конкурсе в 2016. Тогда, несмотря на то, что певец занял третье место, его песня You are the only one полюбилась западному слушателю, а сам Сергей стал появляться намного чаще в европейский муз-чатах, сообщает Life.ru.

Пока участие Лазарева в конкурсе официально не подтверждено. О том, кто поедет на конкурс от России, станет известно в конце января.