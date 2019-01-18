В Октябрьской больнице установили оборудование для стоматологического лечения

В больнице Октябрьского района появилась новая стоматологическая установка. Ее приобрели для оказания экстренной и плановой стоматологической помощи взрослым и маленьким жителям Октябрьского района.

«Установка состоит из нескольких модулей, включая блок врача с набором опций и инструментов, кресло пациента, гидроблок с системой чистой воды и бойлером для ее подогрева и бестеневой светильник», – перечисляет главный врач Октябрьской больницы Александр Кутилов.

По его словам, новая установка позволит принимать до 15 человек в день – взрослых и детей. Современное оборудование позволяет лечить пациентов в более комфортных условиях, что положительно сказывается на самочувствии посетителей зубного врача. Позитивное влияние на качество лечебного процесса оказывает удобное автоматизированное кресло, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

«Кресло электромеханическое с функцией памяти на два положения, можно сказать, повышенной комфортности. Раздельная регулировка положения сиденья и спинки, артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы – его высота также регулируется. Все это обеспечит удобство как врача, так и пациента», – считает зубной врач Октябрьской больницы Алена Рыбина.

Установка обошлась больнице в 150 тысяч рублей. Средства выделил территориальный фонд обязательного медицинского страхования. «В коллективе учреждения особо подчеркивают наметившуюся положительную тенденцию: больница не имеет кредиторской задолженности, что и дает ей больше возможностей для укрепления и наращивания мощностей», – сообщает минздрав.