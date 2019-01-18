Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 0

В Октябрьской больнице установили оборудование для стоматологического лечения

В Октябрьской больнице установили оборудование для стоматологического лечения
Фото: amurzdrav.ru

В больнице Октябрьского района появилась новая стоматологическая установка. Ее приобрели для оказания экстренной и плановой стоматологической помощи взрослым и маленьким жителям Октябрьского района.

«Установка состоит из нескольких модулей, включая блок врача с набором опций и инструментов, кресло пациента, гидроблок с системой чистой воды и бойлером для ее подогрева и бестеневой светильник», – перечисляет главный врач Октябрьской больницы Александр Кутилов.

По его словам, новая установка позволит принимать до 15 человек в день – взрослых и детей. Современное оборудование позволяет лечить пациентов в более комфортных условиях, что положительно сказывается на самочувствии посетителей зубного врача. Позитивное влияние на качество лечебного процесса оказывает удобное автоматизированное кресло, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

«Кресло электромеханическое с функцией памяти на два положения, можно сказать, повышенной комфортности. Раздельная регулировка положения сиденья и спинки, артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы – его высота также регулируется. Все это обеспечит удобство как врача, так и пациента», – считает зубной врач Октябрьской больницы Алена Рыбина.

Установка обошлась больнице в 150 тысяч рублей. Средства выделил территориальный фонд обязательного медицинского страхования. «В коллективе учреждения особо подчеркивают наметившуюся положительную тенденцию: больница не имеет кредиторской задолженности, что и дает ей больше возможностей для укрепления и наращивания мощностей», – сообщает минздрав.

Просмотров всего: 131

#здоровье

распечатать


Общество 3

Бурейская больница начинает работу в условиях районного режима ЧС
Общество 22

Руководство горбольницы Благовещенска передумало сокращать медсестер
Власть 36

Микроволновки и холодильники из тындинской мэрии перевезли в больницу
Общество 1

Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь