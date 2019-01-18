Полицейские следят, чтобы люди не шли на лед Бурейского водохранилища во время ЧС

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ (архив)

Органы внутренних дел во взаимодействии с сотрудниками ФКУ ГИМС МЧС России по Амурской области, представителями органов местного самоуправления ведут проверки запрещенных мест выхода и выезда граждан на лед Бурейского водохранилища. Проводятся рейды и патрулирование местности во время действия режима чрезвычайной ситуации.

Как пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области, в период действия режима ЧС в Бурейском районе полицейские несут службу в усиленном режиме.

В настоящее время установлены информационные щиты: «Стой! Опасно для жизни! Выезд автотранспорта и выход людей на Бурейское водохранилище ЗАПРЕЩЕН!». Для обеспечения охраны общественного порядка, обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, проверки несанкционированных мест выезда (выхода) людей на лед выставлены дополнительные наряды сотрудников ДПС.

Организовано информирование населения о ледовой обстановке, мерах безопасности нахождения на льду водоемов. Проводится разъяснительная работа с лесопользователями и арендаторами земельных участков.

«Патрулирование прибрежной зоны Бурейского водохранилища производится как со стороны берега, так и непосредственно с самого водохранилища. Создан совместный патруль, состоящий из полицейских и сотрудников ФКУ ГИМС МЧС России по Амурской области. Патрулирование осуществляется на судне на воздушной подушке. Это также способствует оперативному выявлению фактов выхода людей и выезда транспорта на лед», – пишет пресс-служба УМВД.

Между тем, как говорится в оперативной сводке на 18 января на сайте правительства Амурской области, люди все равно выходят на лед водохранилища. «За сутки наблюдался выход на лед 50 человек. Обеспечивают безопасность 15 человек, 6 единиц техники. Происшествий не допущено», – сказано в сводке.