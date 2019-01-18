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18января
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В Тынде начался сбор предложений по развитию Дальнего Востока

В Тынде начался сбор предложений по развитию Дальнего Востока

По поручению губернатора Амурской области мэр Тынды Марина Михайлова начала общественный сбор предложений для Национальной программы по развитию Дальнего Востока. Ежедневно в течение месяца глава города будет встречаться с трудовыми коллективами и принимать предложения тындинцев по развитию и улучшению жизни на Дальнем Востоке, а также в столице БАМа.

Уже состоялись четыре встречи: с работниками предприятия МУП «Горэлектротеплосеть» и эксплуатационного вагонного депо Тында – Дальневосточной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», а также с представителями Общественной палаты Тынды и сотрудниками МУП БТИ.

Предложения от жителей Тынды затрагивают разные вопросы: сферы здравоохранения и образования, транспортной доступности, различных льгот и трудоустройства.

Горожане предлагают строительство новых предприятий для увеличения рабочих мест. Например, деревоперерабатывающего или мусороперерабатывающего завода. А также строительство высших учебных заведений и культурных учреждений.

Поступают предложения по привлечению в столицу БАМа учителей и узких специалистов в больницы. Многих волнует вопрос авиаперелетов и развитие аэропорта Тынды, а также понижение транспортного налога, коммунальных услуг и ставки ипотечного кредитования.

Все озвученные предложения фиксируются в протокол. Также каждый желающий получает анкету, в которой может индивидуально написать свои предложения по развитию и улучшению Дальнего Востока.

Все озвученные мэру предложения от тындинцев будут направлены в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Также свои предложения горожане могут зарегистрировать в приемной администрации города Тынды (кабинет № 23), либо на сайте dv2025.ru.

Сбор предложений продлится до 15 февраля.

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#Дальний Восток #Тында

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