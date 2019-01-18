В Свободном решили закрыть одну из котельных

После окончания отопительного сезона в Свободном планируют закрыть котельную микрорайона вагоноремонтного завода. Глава города Владимир Константинов принял решение, которое ждали не одно десятилетие и о чем просили не одного главу Свободного. Дело в том, что котельная засыпает дома золой.

«Люди не должны жить в таких условиях! Котельная находится в центре жилого микрорайона, здесь открытая подача угля и открытое золоудаление. Очевиден не только вред объекта для людей, который визуально можно определить просто по черноте снега и пыли. Низкая рентабельность и высокая стоимость гигакалории – тоже большой минус. Поэтому дал поручение управлению по ЖКХ и благоустройству администрации города, а также руководству ООО "Теплоинвест" проработать вопрос о переключении объектов микрорайона ВРЗ на обслуживание РК-2, которую, в свою очередь, в дальнейшем планируется перевести на газ. Также на РК-2 необходимо перевести и котельную школы № 192. И этот вопрос также рассматривается», – сказал Владимир Константинов.

Власти города планируют постепенно перейти от использования угля на котельных, стремясь к улучшению экологии. «Так что в ближайшие два года и Михайло-Чесноковский район ждут перемены, здесь будет полностью пересмотрена система теплоснабжения», – добавил глава города.

38 сотрудников котельной вагоноремонтного завода переведут в другие котельные. «Люди без работы не останутся, ведь специалисты в сфере ЖКХ – самая большая ценность», – прокомментировал Владимир Константинов.