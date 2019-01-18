Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 1

В Свободном решили закрыть одну из котельных

В Свободном решили закрыть одну из котельных
Фото: www.amur.info

После окончания отопительного сезона в Свободном планируют закрыть котельную микрорайона вагоноремонтного завода. Глава города Владимир Константинов принял решение, которое ждали не одно десятилетие и о чем просили не одного главу Свободного. Дело в том, что котельная засыпает дома золой.

«Люди не должны жить в таких условиях! Котельная находится в центре жилого микрорайона, здесь открытая подача угля и открытое золоудаление. Очевиден не только вред объекта для людей, который визуально можно определить просто по черноте снега и пыли. Низкая рентабельность и высокая стоимость гигакалории – тоже большой минус. Поэтому дал поручение управлению по ЖКХ и благоустройству администрации города, а также руководству ООО "Теплоинвест" проработать вопрос о переключении объектов микрорайона ВРЗ на обслуживание РК-2, которую, в свою очередь, в дальнейшем планируется перевести на газ. Также на РК-2 необходимо перевести и котельную школы № 192. И этот вопрос также рассматривается», – сказал Владимир Константинов.

Власти города планируют постепенно перейти от использования угля на котельных, стремясь к улучшению экологии. «Так что в ближайшие два года и Михайло-Чесноковский район ждут перемены, здесь будет полностью пересмотрена система теплоснабжения», – добавил глава города.

38 сотрудников котельной вагоноремонтного завода переведут в другие котельные. «Люди без работы не останутся, ведь специалисты в сфере ЖКХ – самая большая ценность», – прокомментировал Владимир Константинов.

Просмотров всего: 318

#ЖКХ #Свободный

распечатать


Происшествия 4

ЧП в Пояркове: в питьевую воду попал реагент
Общество 11

Откройте, Амургаз: в Благовещенске проводятся проверки газифицированных домов (фото)
Экономика 8

Свободный получит 2 миллиарда рублей в 2019 году
Общество 8

Дом офицеров в Свободном необходимо снести
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Тога в Райчихинске все котельные надо позакрывать. На каждом квартале своя, все они в черте города и все на угле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь