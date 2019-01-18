270 амурских семей получат 63 миллиона рублей

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Пенсионный фонд начал перечислять материнский капитал амурским семьям, которые обратились с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей в первой половине декабря 2018 года. В общей сложности средства получат 270 человек, общая сумма выплат составит 63,3 миллиона рублей.

16 января фонд перечислил маткапитал семьям, решившим направить средства на покупку жилья и оплату ипотечных кредитов. Таких семей больше 140. Сумма выплат превысила 58 миллионов рублей. 17 января оплачены заявления 129 семей, направивших средства маткапитала на образование детей и услуги детсадов. Общая сумма выплат составила 5,1 миллиона рублей. Следующее перечисление планируется до 26 января по заявлениям, поданным во второй половине декабря.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Федеральная программа продлена до 2021 года.