Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 0

270 амурских семей получат 63 миллиона рублей

270 амурских семей получат 63 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Пенсионный фонд начал перечислять материнский капитал амурским семьям, которые обратились с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей в первой половине декабря 2018 года. В общей сложности средства получат 270 человек, общая сумма выплат составит 63,3 миллиона рублей.

16 января фонд перечислил маткапитал семьям, решившим направить средства на покупку жилья и оплату ипотечных кредитов. Таких семей больше 140. Сумма выплат превысила 58 миллионов рублей. 17 января оплачены заявления 129 семей, направивших средства маткапитала на образование детей и услуги детсадов. Общая сумма выплат составила 5,1 миллиона рублей. Следующее перечисление планируется до 26 января по заявлениям, поданным во второй половине декабря.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Федеральная программа продлена до 2021 года.

Просмотров всего: 271

#дети #финансы

распечатать


Общество 15

Двое амурчан задекларировали доходы от одного до 10 миллиардов рублей

Культура

Правовой марафон Амур.инфо и Альфа-канала стал призером премии «Серебряный лучник»
Общество 1

Бар в центре Владивостока оштрафовали из-за мусора на 200 тысяч рублей
Общество 2

«Аэрофлот» за несколько дней продал льготные билеты на Дальний Восток
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь