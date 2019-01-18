Астрологический прогноз на вторую половину января

Ближайшая неделя будет весьма напряженной. Мы проживаем непростой период – 6 января было солнечное затмение, а 21 января нас ждет лунное. Сейчас мы находимся в так называемом «коридоре затмений». Нужно быть готовыми к тому, что все может пойти совершенно не так, как вы запланировали, такие периоды отличает высокая фатальность.

Люди и события, приходящие в нашу жизнь в сезон затмений, могут обрести особый смысл и важность, хотя поначалу можем не придавать им значения. Решения, принятые в это время, могут кардинально изменить жизнь. Январские затмения сильнее всего влияют на Овнов, Раков, Весов, Козерогов, рожденных во второй декаде, а также на Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов, рожденных в самом начале этих знаков. Тем не менее, всем остальным тоже не помешает соблюдать определенные меры предосторожности во время затмений. Важно проживать этот период максимально внимательно и осознанно, не рубить с плеча. То, что будет разрушено в этот период, с трудом подлежит восстановлению. Дни, вблизи лунного затмения, по возможности провести спокойно, размеренно, без физического и эмоционального надрыва, перегрузок. Плановые операции и серьезные медицинские процедуры, лучше отложить, если, конечно, речь не идет об экстренных ситуациях, требующих немедленного вмешательства.

На фоне лунного затмения, 21 января достигает своего пика взаимодействие двух зловредных планет – Марса и Сатурна, которое набирало силу с 13 января. В это время мы можем быть поставлены в очень жесткие рамки, чувствовать ограничения и давление. Для некоторых людей этот период может стать весьма суровым и безрадостным, доводящим до отчаяния, когда кажется, что все, «есть верёвка, мыло...Прощевай, Людмила! Зарыдают лоси, загрустит барсук».

Это не лучшее время для того, чтобы прошибать лбом стену. Очень важно действовать в соответствии с существующими правилами и нормами, быть последовательными в своих действиях, тогда можно пережить этот период с наименьшими потерями. Это будет непросто, потому что под влиянием других астрологических факторов может возникнуть сильное желание все разрушить, выйти за привычные рамки, начать все с нуля. Но важно не забывать, что ломать – не строить. Особенно это касается Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Период опасен тем, что значительно возрастает риск травм и аварий, вероятность возникновения длительных и очень напряженных конфликтов, обострения хронических заболеваний, особенно подвержены риску те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зубами.

«Звездная погода» января выглядит довольно суровой, но будут и позитивные влияния. С 19 января и до конца месяца будет в силе гармоничная связь Венеры и Марса, которая оживит наши чувства, в отношениях наметится динамика, хорошее время для новых романтических знакомств. Венера в знаке Стрельца особенно располагает к знакомствам в поездках, с людьми из других городов и стран, а также во время учебы. Хороший период для Львов, Стрельцов, Весов и Водолеев.

Последняя декада января наиболее благоприятна для поездок, контактов с иностранцами и людьми из других городов, а также обучения, посещения различных курсов, тренингов, семинаров.

Астролог: Анна Вольницкая