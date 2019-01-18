Елена Пастухова возвращается в областной музей на должность директора

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Елена Пастухова продолжит руководить Амурским областным краеведческим музеем. Трудовой договор с ней продлили. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем аккаунте Инстаграма. Елена Пастухова сообщила Амур.инфо, что приняла предложение главы региона вернуться на должность директора.

Волна поддержки в адрес Елены Ивановны Пастуховой поднялась в Амурской области 17 января после того, как стало известно, что срочный трудовой договор с ней решили не продлевать «по обоюдному согласию».

Информацию об этом опубликовали на сайте амурского правительства: «В апреле 2018 года истек срок действия трудового договора (с Еленой Пастуховой – Прим. ред.), но министерством культуры и национальной политики Амурской области было предложено продлить его до января 2019, чтобы закончить важные мероприятия, в том числе посвященные 160-летию Амурской области.

После окончания действия трудового договора – 16 января 2019 – и в связи с выходом на пенсию по обоюдному согласию было принято решение о переходе Елены Ивановны на другую работу. Министерство культуры и национальной политики Амурской области предложило несколько вариантов должностей, в том числе и руководящие. Елена Ивановна обещала подумать и дать ответ.

Исполняющим обязанности директора назначена Елена Викторовна Иванова, все предложенные кандидатуры на должность директора музея будут рассмотрены на общественном совете при министерстве культуры и национальной политики Амурской области».

Многие амурские деятели культуры назвали это кадровое решение ошибкой. В защиту Елены Пастуховой выступили художники, артисты, журналисты, архивисты и просто посетители музея. Мнения были опубликованы на сайте Амур.инфо и в социальных сетях. Многие звонили лично Елене Ивановне. Корреспонденту Амур.инфо Елена Пастухова призналась, что не ожидала такой поддержки.

«У меня вчера был просто день рождения какой-то, как будто день рождения. Я получила невероятное количество хороших слов и в адрес музея, и в свой адрес. Я понимала, что это искреннее ко мне отношение. Это, конечно, дорогого для меня стоит, безусловно».

Елена Ивановна пояснила Амур.инфо, что утром 18 января ей было сделано предложение остаться в должности директора Амурского краеведческого музея и она его приняла.

До этого глава региона Василий Орлов при обсуждении ситуации с увольнением Елены Пастуховой в аккаунте журналиста Альфа-канала и Амур.инфо Натальи Наделяевой написал, что удивлен принятым кадровым решением и пообещал разобраться в ситуации. Впоследствии написал: «Всё решили. Остается на прежнем месте».

После он написал в Инстаграме: «В ответ на обращения и вопросы: с директором Амурского областного краеведческого музея Еленой Пастуховой служебный контракт продлен».

Елена Ивановна Пастухова родилась в Райчихинске. Она окончила исторический факультет БГПУ, работала старшим редактором в библиотеке РАН в Ленинграде. В 2002 году Елена Ивановна возглавила Амурский краеведческий музей. Она – кандидат исторических наук. До Елены Пастуховой Амурским областным краеведческим музеем руководил Геннадий Томашик.

В 2018 году в областном музее побывали около 200 тысяч посетителей. Было проведено больше 5 300 мероприятий. В книгах отзывов музея зафиксированы около 860 записей с положительной оценкой работы учреждения.