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18января
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Елена Пастухова возвращается в областной музей на должность директора

Елена Пастухова возвращается в областной музей на должность директора
Фото: Амур.инфо

Елена Пастухова продолжит руководить Амурским областным краеведческим музеем. Трудовой договор с ней продлили. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов написал в своем аккаунте Инстаграма. Елена Пастухова сообщила Амур.инфо, что приняла предложение главы региона вернуться на должность директора.

Волна поддержки в адрес Елены Ивановны Пастуховой поднялась в Амурской области 17 января после того, как стало известно, что срочный трудовой договор с ней решили не продлевать «по обоюдному согласию».

Информацию об этом опубликовали на сайте амурского правительства: «В апреле 2018 года истек срок действия трудового договора (с Еленой Пастуховой – Прим. ред.), но министерством культуры и национальной политики Амурской области было предложено продлить его до января 2019, чтобы закончить важные мероприятия, в том числе посвященные 160-летию Амурской области.

После окончания действия трудового договора – 16 января 2019 – и в связи с выходом на пенсию по обоюдному согласию было принято решение о переходе Елены Ивановны на другую работу. Министерство культуры и национальной политики Амурской области предложило несколько вариантов должностей, в том числе и руководящие. Елена Ивановна обещала подумать и дать ответ.

Исполняющим обязанности директора назначена Елена Викторовна Иванова, все предложенные кандидатуры на должность директора музея будут рассмотрены на общественном совете при министерстве культуры и национальной политики Амурской области».

Многие амурские деятели культуры назвали это кадровое решение ошибкой. В защиту Елены Пастуховой выступили художники, артисты, журналисты, архивисты и просто посетители музея. Мнения были опубликованы на сайте Амур.инфо и в социальных сетях. Многие звонили лично Елене Ивановне. Корреспонденту Амур.инфо Елена Пастухова призналась, что не ожидала такой поддержки.

«У меня вчера был просто день рождения какой-то, как будто день рождения. Я получила невероятное количество хороших слов и в адрес музея, и в свой адрес. Я понимала, что это искреннее ко мне отношение. Это, конечно, дорогого для меня стоит, безусловно».

Елена Ивановна пояснила Амур.инфо, что утром 18 января ей было сделано предложение остаться в должности директора Амурского краеведческого музея и она его приняла.

До этого глава региона Василий Орлов при обсуждении ситуации с увольнением Елены Пастуховой в аккаунте журналиста Альфа-канала и Амур.инфо Натальи Наделяевой написал, что удивлен принятым кадровым решением и пообещал разобраться в ситуации. Впоследствии написал: «Всё решили. Остается на прежнем месте».

После он написал в Инстаграме: «В ответ на обращения и вопросы: с директором Амурского областного краеведческого музея Еленой Пастуховой служебный контракт продлен».

Елена Ивановна Пастухова родилась в Райчихинске. Она окончила исторический факультет БГПУ, работала старшим редактором в библиотеке РАН в Ленинграде. В 2002 году Елена Ивановна возглавила Амурский краеведческий музей. Она – кандидат исторических наук. До Елены Пастуховой Амурским областным краеведческим музеем руководил Геннадий Томашик.

В 2018 году в областном музее побывали около 200 тысяч посетителей. Было проведено больше 5 300 мероприятий. В книгах отзывов музея зафиксированы около 860 записей с положительной оценкой работы учреждения.

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#культура #областная власть

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Комментарии
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  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну правильно, что того, чтобы понять о неправильном кадровом решении, о том, что человек столько лет проработавший на своем месте и приносящий пользу региону(во всех планах) не просто так с бухты-барахты "вдруг" куда то уходит-надо было поднять народную реакцию и море возмущений.

    И сам Губернатор должен был "быть удивлен"-а куда смотрела Ольга Александровна-министр?

    Почему бы ей не задать вопрос-ты министр куда смотрела то?

    И почему ты Ольга Агександровна(ну или Вы) не решили то, что решил Губернатор?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    под Самарина должность готовили

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Давайте тогда 11 медсестричек с Горболницы уволим? Всё должно быть Инь-Янь.

  • фишка

    фишка
    1 час назад

    То есть эта чинуша-ниочём, после подленького кадрового решения, продолжит лыбиться нам, а главное Елене Ивановне в лицо, как ни в чем не бывало?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Братеевпод Самарина должность готовили


    +146%

  • StarShina

    StarShina
    1 час назад

    Культура устроила театральное представление. Понятно 2019 -обьявлен годом театра

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    59 минут назад

    Вот отличная новость!

    Значит все будет по прежнему, по-благородному

  • Nikodim

    Nikodim
    52 минуты назад

    так может все вопросы через ИА решать? медсестер оставили, здесь тоже все благополучно решилось. ну а что, реальное проявление демократии в виде онлайн голосования по актуальному вопросу. будет работать как зеленая папка Путина.

  • Reshot chili

    Reshot chili
    45 минут назад

    Игорь Николаевич Павлов

    Вот отличная новость!

    Значит все будет по прежнему, по-благородному



    Вот стопицот раз согласен насчёт по- благородному . Печаль вчера сначала взяла насчёт ухода директора музея

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    40 минут назад

    Точно, дальневосточное открытие Года театра было во Владивостоке, но Амурка тоже стала зрителями своего спектакля. Только победил интерактив:) Массовый зритель любит хэппи-энды

  • Элеонора Андреевна

    Элеонора Андреевна
    38 минут назад

    Что ж у нас всё так нелогично: увольняем - не увольняем, сокращаем - не сокращаем, продлеваем - не продлеваем... Управленческие решения корректируются вслед за общественным мнением. Может пора наоборот?! Как флюгеры...

  • Well you give

    Well you give
    31 минута назад

    Элеонора Андреевна

    Что ж у нас всё так нелогично: увольняем - не увольняем, сокращаем - не сокращаем, продлеваем - не продлеваем... Управленческие решения корректируются вслед за общественным мнением. Может пора наоборот?! Как флюгеры...



    Этот случай, надеюсь, это зачаток возрождения гражданского общества! Чиновники и чиновницы больше всего сейчас боятся огласки и хорошо, что пусть понемногу, граждане начинают это осознавать! Отстояли, молодцы! Елене Пастуховой здоровья крепкого и всех благ и добра!

  • Nikodim

    Nikodim
    27 минут назад

    Элеонора Андреевна

    Что ж у нас всё так нелогично: увольняем - не увольняем, сокращаем - не сокращаем, продлеваем - не продлеваем... Управленческие решения корректируются вслед за общественным мнением. Может пора наоборот?! Как флюгеры...



    ага, им сейчас дай волю решать без оглядки - нарешают. пенсионной реформы, ндс и прочих подобных решений разве мало? если бы управленцы были вменяемые. уровень сознания далеко не всегда высокий. любой человек проверяется деньгами и властью. вот некоторых и несет. тут не про флюгер нужно думать, а куда мы придем, если не будем на него обращать внимание.



  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    21 минута назад

    А стоит ли, простясь уже, вернуться - очень плохая примета!? )) А сам губернатор принимая решение "об обратке" не пробовал узнать мнение других, которые считают,что директору пора после 15 лет уходить с должности, не пробовал узнать, как там в Музее ситуация, не назрели ли в нем изменения? Или так, тоже на эмоциях? )))

  • виталя1979

    виталя1979
    20 минут назад

    как моя маман говорит - "кино и немцы".

  • Рив Норин

    Рив Норин
    19 минут назад

    Братеев

    под Самарина должность готовили



    В Приморье, в Приморье ... за паханами дружбанами.

    А то что Пастухову оставили на месте - это правильное решение. Человек на своем месте.

  • виталя1979

    виталя1979
    17 минут назад

    но тем не менее хочется знать,что стало с той частью коллектива(и их представителем в комментах), которая вчера с облегчением "выдохла"?

  • promo

    promo
    16 минут назад

    ВЕРНО ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ!!!!!!!!!!!

  • Nakamura

    Nakamura
    7 минут назад

    Ну какие же идиоты занимают некоторые руководящие места у нас в области! Лицемеры, лизоблюды и подхалимы, им все равно что будет потом, главное нежнее и преданнее лизнуть вышестоящую начальственную задницу. Принимаются безответсвенные, не продуманные решения. Сократить медсестер, нет уже не нужно, уволить директора, нет знаете мы тут с этой мыслью переспали и решили что человек она хороший, да и руководитель грамотный, не будем увольнять. Это говорит о том что решения принимаются поспешные, надо срочно сократить медсестер (экономия 190 тыщ), а что дальше, абсолютно бредовое решение никак экономически не обаснованое. Бич сегодняшнего времени - затушить пожар сегодня любыми спосабами, что будет завтра всем плевать....

  • Reshot chili

    Reshot chili
    3 минуты назад

    Вот воистину нельзя главе региона высокомерно считать всех руководителей провинциалами- неведующимичтотворят. Это Ваша команда, не нужно принимать эмоциональных решений, здесь есть ещё грамотные люди, которым работа в удовольствие

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