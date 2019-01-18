С улиц российских городов выживают газетные киоски: обзор прессы

Электросамокаты призывают приравнять к мопедам; мессенджер WhatsApp побил рекорды популярности; в Англии официально запретили тайно фотографировать под юбками.

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В «Российской газете» обратите внимание на статью «Права на самокат», в которой говорится о том, что глава Союза пешеходов (ух ты, оказывается, есть и такой) Владимир Соколов предложил признать электросамокаты мопедами и распространить на их водителей все действия ПДД. Отмечается, что подобный транспорт (гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочая нечисть) не может обеспечить экстренного торможения, что приводит к несчастным случаям. В газете приводится пример, когда водитель электросамоката насмерть сбил пешехода.

Также в номере

Еще из главной газеты страны вы узнаете, что мессенджер WhatsApp побил рекорды популярности (как вспомню количество присланных на праздники дежурных поздравлений, так вздрагиваю). Еще напоминают, что 365 лет назад Украина и Россия воссоединились. Еще можно познакомиться с книгами, которые стоит почитать (перечислять не буду).

Еще интересна публикация Светланы Вахтангишвили, автора замечательного (поверьте мне на слово) журнала «Неизвестная Сибирь». Она посвящена мудрому писателю Виктору Астафьеву. В общем, читать-не перечитать. Интересного так много, что я даже не успею назвать маленькую заметку о том, что в Англии официально запретили тайно фотографировать под юбками. Официально – то есть, на законодательном уровне!

Не пропусти

Далее у нас «Российская газета-Неделя», инструктирующая, что делать, если вас затопили соседи. Ну, или вы их… Возьмите на заметку рекомендации сохранять все чеки на мебель, которую вы покупали, да вообще чеки на все – это поможет взыскать с соседей ущерб. Сохраните платежные документы за ремонт квартиры при вселении – наверняка ухнули уйму денег, да? А все бумажечки – в укромное место: а ну как пригодится (тьфу, тьфу).

И еще очень важная рекомендация: необходимо вести себя спокойно! Никаких повышенных тонов при разбирательстве, никаких кухонных ножей и бейсбольных бит. Ведь нечто подобное может оказаться и в руках оппонента.

Также в номере

А еще в «Неделе» пишут о том, что жители Колымы раскупили льготные авиабилеты буквально за неделю (странно, что так долго раскупали). Еще пишут, что ажиотаж возник также в Хабаровском крае, на Сахалине и на Камчатке. Там тоже на «раскуп» ушло всего несколько дней. И только про Амурскую область ничего не написано. Но это совсем не означает, что у нас субсидированные авиабилеты имеются в продаже.

Очень интересно

А о чем «Комсомольская правда»? А из «Комсомолки» вы узнаете, как китайцы вырубают русскую тайгу. Правда, узнав, ничего поделать не сможете. Почему – объяснять не буду. Еще пишут о том, что с улиц российских городов постепенно выживают газетные киоски. В Благовещенске, вроде бы, пока еще ничего, стоят, другое дело, что покупать в них особо нечего.

Ну а еще газета ставит ребром вопрос: «Кто ответит за то, что приют для животных под Благовещенском превратился в концлагерь?» А и воистину, кто?

На посошок

Напоследок «Амурская правда». Разворот издания полностью посвящен выдержкам из интервью полпреда Юрия Трутнева «Российской газете». Но поскольку все интервью можно прочесть в «Российской газете», я переключусь на сообщение о том, что Елена Пастухова покинула должность директора музея. Комментируя это, министр культуры Ольга Юркова отметила, что поиск кандидатур на освободившееся место начнется в понедельник, но подходящего человека (в газете именно так, «подходящего человека») – найдут. Умея читать между строк, я понял, что таким образом Елену Пастухову после почти 30 лет работы в музее, назвали «неподходящим человеком».