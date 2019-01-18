В Благовещенске «Лыжня России» пройдет 9 февраля

В Амурской области в 13-й раз состоится «Лыжня России». Спортивное мероприятие пройдет 9 февраля на втором Владимировском озере, с 12 до 15 часов. Испытать свои силы на трассе длиной 2 019 километров смогут все желающие. Итоги подводить не будут.

Участникам будут выдавать номера 9 февраля с 9:00 до 11:30 на месте проведения соревнований. Состязаться в лыжных гонках смогут все желающие, допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях.

Юноши и девушки 2001 года рождения и моложе смогут посоревноваться на пятикилометровой трассе, а те, кто родился в 2000 году и раньше, – на 10-километровой лыжне. Победителям соревнований вручат медали и дипломы управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, а также памятные призы. Предусмотрено награждение в номинациях «Самый юный», «Самый опытный», «Дружная семья». «Самый дружный коллектив» и «Воля к победе».

Участники соревнований должны предоставить комиссии паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис, а также справку-допуск врача для участников до 17 лет включительно. Для участников категории старше 18 лет к вышеперечисленным документам нужно добавить письменное подтверждение с личной подписью о персональной ответственности за свое здоровье.

В 2018 году на «Лыжню России» вышли около 10 000 любителей лыжного спорта.