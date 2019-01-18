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18января
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сегодня, 09:35 0

Огромная база данных электронных адресов с паролями утекла в Сеть

Огромная база данных электронных адресов с паролями утекла в Сеть
Фото: Амур.инфо

Около 22 миллионов паролей от электронных почтовых ящиков вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega. База была удалена, но некоторые пользователи успели ее скачать.

Известно, что объем похищенных данных составил около 87 гигабайт. Причем большая часть паролей была размещена обычным текстовым файлом, а часть зашифрована.

На то, что в Сети появились личные данные пользователей, обратил внимание эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант. Он обнаружил, что на хостинге были указаны, в том числе и его электронные адреса и пароли. Предполагается, что база личных данных интернет-пользователей собиралась с 2008 года.

«Если вы обнаружили себя в этом архиве, то один или несколько паролей, которые вы использовали, смогут узнать другие люди», – предупредил Хант.

Сейчас база удалена с хостинга, но эксперты считают, что она может появиться где-то еще, сообщает RG.ru.

Также всем пользователям рекомендуют сменить пароли на почтовых ящиках.

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#происшествия #технологии

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