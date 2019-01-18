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18января
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сегодня, 09:32 15

Двое амурчан задекларировали доходы от одного до 10 миллиардов рублей

Двое амурчан задекларировали доходы от одного до 10 миллиардов рублей
Фото: Амур.инфо

Налоговая служба Амурской области рассказала об итогах декларационной кампании 2018 года. Было объявлено, сколько в регионе миллионеров и миллиардеров – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2018 года оказалось, что в Приамурье два человека заявили доходы от одного до 10 миллиардов рублей. Причем в 2017 году миллиардер был один.

Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявивших в ходе декларационной кампании-2018 доходы от одного до 10 миллионов рублей, в Приамурье составило 3 888 человек. От 10 миллионов до 100 миллионов рублей – 182 человека. От 100 миллионов до 500 миллионов рублей – 46 человек. От 500 миллионов до 1 миллиарда рублей – 6 человек.

По данным налоговой службы, больше всего лиц с доходами от 1 миллиона рублей – в Благовещенске и Благовещенском районе.

Основные виды деятельности, в которых трудятся амурские миллионеры, – финансовая деятельность банков, энергетическая отрасль, добыча драгоценных металлов, геологоразведка, производственная деятельность, оптовая торговля.

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#финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    кто то жирует за счёт народа

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев

    кто то жирует за счёт народа



    Что предлагаешь?



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    опубликовать все фамилии

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    У нас уже прошла декларационная компания?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев

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    Зачем?



  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Oldlord

    Братеев

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    Зачем?



    Отнять и поделить, очевидно же лдпр такие лдпр

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Мартовская Зима

    У нас уже прошла декларационная компания?



    Наверное НДФЛ 2017 + имущество-земля-транспорт 2017 которые только после 1 декабря подбили.



  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Братеев

    опубликовать все фамилии



    Они итак все известны. Не в Лондоне живем.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Я вот тоже не поняла, почему итоги за 2018г? Что-то изменилось в сроках подачи деклараций?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    59 минут назад

    Насосали?

  • Shift

    Shift
    51 минута назад

    работать идите..завистники

  • Врангель

    Врангель
    41 минута назад

    Алгебра

    Я вот тоже не поняла, почему итоги за 2018г? Что-то изменилось в сроках подачи деклараций?



    Это амуринфа не меняется.



  • Полиграф

    Полиграф
    31 минута назад

    Это позитивная новость. Конечно не мешало бы ФИО и адрес прикрепить к новости для большей радости населения АО.

  • домовенок

    домовенок
    21 минута назад

    Братеев

    опубликовать все фамилии



    И адреса... да, да, непременно!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 минуты назад

    а адреса для того. чтобы рядом волонтеров выставить с ящичками для сбора денег?

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