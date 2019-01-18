Двое амурчан задекларировали доходы от одного до 10 миллиардов рублей

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Налоговая служба Амурской области рассказала об итогах декларационной кампании 2018 года. Было объявлено, сколько в регионе миллионеров и миллиардеров – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2018 года оказалось, что в Приамурье два человека заявили доходы от одного до 10 миллиардов рублей. Причем в 2017 году миллиардер был один.

Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявивших в ходе декларационной кампании-2018 доходы от одного до 10 миллионов рублей, в Приамурье составило 3 888 человек. От 10 миллионов до 100 миллионов рублей – 182 человека. От 100 миллионов до 500 миллионов рублей – 46 человек. От 500 миллионов до 1 миллиарда рублей – 6 человек.

По данным налоговой службы, больше всего лиц с доходами от 1 миллиона рублей – в Благовещенске и Благовещенском районе.

Основные виды деятельности, в которых трудятся амурские миллионеры, – финансовая деятельность банков, энергетическая отрасль, добыча драгоценных металлов, геологоразведка, производственная деятельность, оптовая торговля.