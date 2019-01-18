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Малооблачно, от –14 градусов и ниже: прогноз погоды в Амурской области на 18 января

Малооблачно, от –14 градусов и ниже: прогноз погоды в Амурской области на 18 января
Фото: vk.com/catism

В пятницу, 18 января, в Амурской области прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Вечером по северо-западу региона местами может пройти слабый снег.

В южных и центральных районах Приамурья ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, силой от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем – 14…19 градусов ниже нуля.

В северных районах преимущественно малооблачно, без осадков. По северо-западным районам при переменной облачности в вечернее время местами возможен слабый снег. Западный, юго-западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, местами штиль. Температура воздуха – 13…18 градусов со знаком минус, местами около 20.

В Благовещенске солнечно, без осадков. Скорость западного, юго-западного ветра – от 1 до 6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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