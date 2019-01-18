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18января
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сегодня, 08:41 3

В отношении администрации ИК-3, где сидит Цеповяз, возбуждено новое уголовное дело

В отношении администрации ИК-3, где сидит Цеповяз, возбуждено новое уголовное дело
Фото: kuban.kp.ru

Прокуратура Амурской области выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. По выявленным нарушениям было возбуждено новое уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, проверка выявила, что «должностные лица исправительного учреждения принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».

Ранее сообщалось, что Цеповяз фактически проживал на пасеке, где стояли подаренные ульи, и именно там, по предварительным данным, жарил шашлыки.

Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, заключенным колонии фактически предоставлялись незаконные свидания с родственниками: «Администрацией ИК-3 заключались договоры с гражданами о предоставлении рабочей силы, по которым впоследствии были трудоустроены их близкие родственники из числа осужденных, отбывающие наказание в данном учреждении. Это привело к предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками».

В нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса администрацией колонии данные встречи как свидания не оформлялись, в карточках учета свиданий осужденных и личных делах не фиксировались, добавили в прокуратуре.

По результатам проверки амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исправительной колонии.

«Рассмотрев постановление и материалы проверки, следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")», – сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало Амур.инфо, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в мужской исправительной колонии номер три в селе Среднебелая Ивановского района. Краснодарский краевой суд в 2013 году приговорил его почти к двадцати годам лишения свободы. Вячеслав Цеповяз осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди них – мошенничество, бандитизм, незаконное приобретение, хранение или ношение оружия.

Его имя снова всплыло в российских СМИ в 2018 году в связи с появившейся информацией о его вольготном существовании в колонии в Амурской области. Эти сведения нашли подтверждение.

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#закон

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Прокуратура сама "возбуждается" Сама на себя "глухари" вешает..Мазохисты какие то. 100% и это дело не дойдет до суда...Потому что прокуратура законов не знает))))

  • avm

    avm
    1 час назад

    Правильно, и вообще какое право у прокуратуры тявкать на потомственного фермера мецената и патриота.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Надеюсь прокуратура накажет дубаков. И петуху-меценату срока накинет.

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