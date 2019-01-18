В отношении администрации ИК-3, где сидит Цеповяз, возбуждено новое уголовное дело

Прокуратура Амурской области выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. По выявленным нарушениям было возбуждено новое уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, проверка выявила, что «должностные лица исправительного учреждения принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».

Ранее сообщалось, что Цеповяз фактически проживал на пасеке, где стояли подаренные ульи, и именно там, по предварительным данным, жарил шашлыки.

Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, заключенным колонии фактически предоставлялись незаконные свидания с родственниками: «Администрацией ИК-3 заключались договоры с гражданами о предоставлении рабочей силы, по которым впоследствии были трудоустроены их близкие родственники из числа осужденных, отбывающие наказание в данном учреждении. Это привело к предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками».

В нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса администрацией колонии данные встречи как свидания не оформлялись, в карточках учета свиданий осужденных и личных делах не фиксировались, добавили в прокуратуре.

По результатам проверки амурский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исправительной колонии.

«Рассмотрев постановление и материалы проверки, следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")», – сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало Амур.инфо, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в мужской исправительной колонии номер три в селе Среднебелая Ивановского района. Краснодарский краевой суд в 2013 году приговорил его почти к двадцати годам лишения свободы. Вячеслав Цеповяз осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди них – мошенничество, бандитизм, незаконное приобретение, хранение или ношение оружия.

Его имя снова всплыло в российских СМИ в 2018 году в связи с появившейся информацией о его вольготном существовании в колонии в Амурской области. Эти сведения нашли подтверждение.