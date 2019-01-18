Бурейская больница начинает работу в условиях районного режима ЧС

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

«Необходимо, чтобы персонал уже сейчас был поставлен в известность о возможном увеличении нагрузки, возможном перераспределении сил и средств. В Бурейской больнице в данный момент имеется вся необходимая диагностическая база и лечебная для того, чтобы оказывать помощь населению. Кроме того, у нас работает система телемедицинской связи, что позволяет нашим районным медикам в режиме онлайн консультироваться с любыми базовыми клиниками области. И, конечно, в случае возникновения каких-то особенно сложных ситуаций на помощь придет медицина катастроф. Мы все надеемся, что никто в Бурейском районе не пострадает, но в случае какого-либо происшествия будем готовы оказать необходимую помощь», – сказал Андрей Субботин.

В больнице в соответствии с полученными распоряжениями уже проводится работа по подготовке к ЧС.

«Наши врачи-специалисты уже предупреждены, все медработники, кто находится в отпуске, знают, что могут быть отозваны в случае необходимости. Транспортные средства, включая машины скорой помощи, готовы к выездам. Оборудование функционирует. Связь есть. Думаю, что во взаимодействии с главой района и при постоянном контроле минздрава мы справимся с главной задачей – оказывать медицинскую помощь максимально своевременно и в полной мере», – сказала Светлана Слепенькова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.