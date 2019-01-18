Гороскоп на 18 января: Стрельцов ждет сюрприз, Близнецы влюбятся

Восход Солнца: 08:21

Заход Солнца: 16:58

Солнце в Козероге.

Овен. Некоторые из Овнов сегодня станут популярными, создадут новые контакты. Имея свои взгляды на все, они смогут заставить окружающих тоже в это поверить.

Телец. Сегодня Вы захотите рассказать всем и все. Но будьте осторожны. Если Вы разболтаете чужую тайну, последствия не заставят себя долго ждать.

Близнецы. Внезапно нахлынувшее чувство любви к кому-либо сможет стать началом нового и интересного дела. Это вдохновит Вас на новые дела.

Рак. Сегодня у Раков появится чуть больше свободного времени: используйте его для встреч с друзьями и уделите внимание родственникам.

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Лев. Настает время брать на себя ответственность, подписывать контракты, обсуждать финансовые вопросы, вкладывать деньги или же требовать то, что вам причитается.

Дева. Звезды советуют Девам брать на вооружение любые перемены и новые задания. Все это приведет к колоссальному успеху и важным изменениям в жизни.

Весы. Судьба вновь берет вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрым и оживленным. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились.

Скорпион. Это будет достаточно бурный и сложный день, в течение которого могут произойти серьезные перемены в жизни общества и личной жизни.

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Стрелец. Сегодня возможен маленький сюрприз для Стрельцов, который тронет их до глубины души. Есть вероятность найти на улице деньги.

Козерог. Звезды советуют вам уйти от обыденности и рутины, чтобы потом не сожалеть о зря потерянном времени. Физические и психические нагрузки могут плохо отразиться на самочувствии.

Водолей. Денежный поток сегодня будет высок для Вашего знака зодиака. Обогащение, покупка чего-то стоящего или поездка в отпуск удастся.

Рыбы. Рыбам сегодня не стоит игнорировать перемены в своем близком кругу и информационном пространстве: возможно, это сигналы скрытой опасности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев