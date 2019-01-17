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17января
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В ОНФ надеются, что виновных в ситуации в чигиринском приюте накажут

В ОНФ надеются, что виновных в ситуации в чигиринском приюте накажут
Фото: Амур.инфо

Активисты ОНФ в Амурской области добиваются проверки по фактам жестокого обращения с животными в приюте «Дружок» в селе Чигири. Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта 17 января.

«Мы хотим, чтобы действиям лиц, причастных к гибели животных и издевательствам над ними правоохранителями была дана объективная правовая оценка, в соответствии с которой к ним были бы в полном объеме применены меры административного и уголовного воздействия», – говорит член регионального штаба ОНФ Роман Вальченко.

Общественники выразили озабоченность тем, что «сомнительная деятельность амурского предпринимателя, оказывающего услуги по отлову и содержанию бездомных животных, несколько лет оставалась безнаказанной».

«С 2014 года жалобы на действия владельца приюта систематически поступали в адрес муниципальных властей, правоохранительных, надзорных и контролирующих ведомств. В 2016 году зоозащитников в их борьбе с нерадивым бизнесменом активно поддерживали эксперты ОНФ. Определенные меры по обращениям принимались, однако ситуация в скандально известном "Дружке" не менялась и продолжала усугубляться, пока, наконец, не привела к недавним печальным последствиям», – сказано на сайте.

Роман Вальченко выразил уверенность, что по факту случившегося компетентные органы проведут тщательное расследование.

«Надеемся, что в итоге виновные понесут заслуженное наказание. Важно оградить беззащитных животных, содержащихся в приютах, от случайных людей, создающих им под благовидным предлогом и за бюджетные деньги невыносимые условия жизни», – заявил Вальченко.

Ранее сообщалось, что благовещенский журналист Макс Радман призвал наказать виновных в жестоком обращении с собаками.

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#животные

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Компетентные органы будут сами у себя проверку проводить?

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    а в ОБС надеются?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    41 минута назад

    Как минимум розгами выпороть.

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