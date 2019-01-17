Благовещенцы пожаловались на отсутствие в доме света из-за кражи кабеля

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились благовещенцы. Они сообщили, что в доме по адресу: улица Тепличная, 26, нет света. Причина – в краже 200 метров электрического кабеля и электросчетчиков.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству прокомментировали, что в полицию по данному факту поступило два сообщения – от управляющей компании и от одного из жильцов дома. Неизвестными похищены кабель и электросчетчики. На место выезжала следственно-оперативная группа, сейчас правоохранители проводят проверку.

В ЕДДС Благовещенска сообщили, что за комментарием по данному поводу следует обратиться в диспетчерскую службу по Благовещенскому району. В районной ЕДДС, однако, ситуацию не прокомментировали.

ИА «Амур.инфо» передало информацию главе Благовещенского района Сергею Адаменко и намерено 18 января связаться по телефону с управляющей компанией дома.