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17января
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Благовещенцы пожаловались на отсутствие в доме света из-за кражи кабеля

Благовещенцы пожаловались на отсутствие в доме света из-за кражи кабеля
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились благовещенцы. Они сообщили, что в доме по адресу: улица Тепличная, 26, нет света. Причина – в краже 200 метров электрического кабеля и электросчетчиков.

В МО МВД России «Благовещенский» информагентству прокомментировали, что в полицию по данному факту поступило два сообщения – от управляющей компании и от одного из жильцов дома. Неизвестными похищены кабель и электросчетчики. На место выезжала следственно-оперативная группа, сейчас правоохранители проводят проверку.

В ЕДДС Благовещенска сообщили, что за комментарием по данному поводу следует обратиться в диспетчерскую службу по Благовещенскому району. В районной ЕДДС, однако, ситуацию не прокомментировали.

ИА «Амур.инфо» передало информацию главе Благовещенского района Сергею Адаменко и намерено 18 января связаться по телефону с управляющей компанией дома.

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#происшествия #энергетика

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