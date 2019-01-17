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17января
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сегодня, 19:15 1

Амурчанин несколько лет скрывался от приставов

Амурчанин несколько лет скрывался от приставов
Фото: Амур.инфо

Судебные приставы Амурской области разыскали должника по алиментам и привлекли его к ответственности. Житель Октябрьского района скрывался в течение нескольких лет, чтобы не исполнять обязательств по уплате алиментов на дочь. Накопившийся за ним долг составил более 700 тысяч рублей.

Амурчанин находился в Приморском крае. Там он неофициально работал в различных автосервисах, периодически менял место работы и проживания. Чтобы выйти на мужчину, судебные приставы проделали большую работу. Они нашли в Приморье родственницу должника, которая помогла им.

Состоявшийся суд приговорил амурчанина к 50 часам обязательных работ. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов его привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    13 минут назад

    И что ? Деньги приставы нашли ? Долг взыскали ? Некчемная служба

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