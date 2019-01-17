На развитие Ерковецкого месторождения планируют направить 2 миллиарда

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Планы по развитию и социальную политику предприятия обсудил губернатор Амурской области Василий Орлов с руководством угледобывающей компании «Русский уголь» в ходе командировки в Варваровку Октябрьского района. Руководители посетили Ерковецкое угольное месторождение и школу села Варваровка. Предполагается, что в развитие этого месторождения будет вложено 2 миллиарда рублей за 10 лет.

«Угольные месторождения вокруг Райчихинска на сегодняшний день почти полностью выработаны. И остро стоит вопрос обеспечения работой жителей этого города. На мой взгляд, переориентация предприятия в сторону Ерковецкого месторождения – хороший способ решения этой задачи. В работе компания планирует использовать сотрудников и производственные мощности из Райчихинска», – сказал губернатор Василий Орлов.

Самый большой актив компании «Русский уголь» – предприятие «Амурский уголь». Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, здесь работают 1 700 человек и используется более 200 единиц техники. «Наиболее перспективной считается разработка Ерковецкого месторождения», – отметил генеральный директор АО «Русский уголь» Станислав Грачев.

На рабочем совещании с руководителями угледобывающих компаний обсудили одну из главных тем отрасли сейчас – как и откуда привлечь специалистов на разработку Ерковецкого месторождения.

«Сложно найти и удержать специалистов. На разрезе сейчас идет работа вахтовым методом, но, к сожалению, не все специалисты могут трудиться таким образом. Мы строим жилье для вахтовиков. В планах – увеличить жилой фонд предприятия – переоборудовать общежитие в Варваровке и предоставить квартиры молодым специалистам», – сказал Станислав Грачев.

Предприятие «Русский уголь» несет большую социальную нагрузку, в частности, помогает решать социальные вопросы в Варваровке, выступает спонсором знаковых областных мероприятий. Предприятие станет главным спонсором третьего международного хоккейного матча, который пройдет на реке Амур.

«Варваровку нужно развивать, чтобы людям хотелось жить и работать здесь. Со своей стороны в этом году мы уже запланировали купить машину скорой помощи, начать строительство православного храма и другие мероприятия. Подготовили проект развития села на несколько лет, наметили план по обустройству скверов и дорог. Общая сумма проекта оценивается в 86 миллионов рублей. Мы надеемся на поддержку правительства области в реализации этой программы», – сказал руководитель компании «Русский уголь».

Глава региона поддержал предложения компании и попросил направить проект для рассмотрения в областное правительство.