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17января
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сегодня, 18:36 1

На Восточном будут искать блох

На Восточном будут искать блох
Фото: Амур.инфо

Космодром Восточный планируется обследовать на блох, тараканов и клещей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

В документе на оказание услуг сказано, «по обследованию объектов и территорий на заселенность синантропными членистоногими для нужд МСЧ [медицинская санитарная часть] космодрома ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими».

Стоимость контракта составляет 45 тысяч рублей. Он рассчитан до конца 2019 года.

К синантропным членистоногим относятся тараканы, сверчки, муравьи, блохи, клещи, клопы, вши, мухи, комары.

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#космодром

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    48 минут назад

    мдааа-чего там только нет

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