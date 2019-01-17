На Восточном будут искать блох

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В документе на оказание услуг сказано, «по обследованию объектов и территорий на заселенность синантропными членистоногими для нужд МСЧ [медицинская санитарная часть] космодрома ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими».

Стоимость контракта составляет 45 тысяч рублей. Он рассчитан до конца 2019 года.

К синантропным членистоногим относятся тараканы, сверчки, муравьи, блохи, клещи, клопы, вши, мухи, комары.