Бывшего замглавы ЗАТО Углегорск осудили на три года

В Свободненском городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации ЗАТО Углегорск Амурской области. Виталия Литвина осудили за мошенничество. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело расследовал следственный отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области, сообщил Амур.инфо старший помощник руководителя Амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по данным следствия в 2014 году заместитель главы администрации ЗАТО Углегорск Виталий Литвин пообещал генеральному директору юридического лица победу в аукционе на право заключения муниципального контракта. За это полагалось вознаграждение – больше 1,3 миллиона рублей. При этом обеспечить обещанную победу в аукционе замглавы не мог, так как не был наделен соответствующими полномочиями.

Виталию Литвину было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере». Уголовное дело было передано в суд в декабре 2018 года.

Свободненский городской суд приговорил Виталия Литвина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Литвина обязали возместить пострадавшему лицу ущерб в размере 1,3 миллиона рублей.

Суда ждет и экс-глава Углегорска Николай Кохно. Его обвиняют в совершении мошенничества. По данным следствия, Кохно пообещал подрядчику обеспечить победу в аукционе взамен на квартиру в Благовещенске. Ближайшее заседание суда по делу в отношении Кохно пройдет 22 января.