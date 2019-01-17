ЧП в Пояркове: в питьевую воду попал реагент

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В селе Поярково Михайловского района возникла аварийная ситуация на магистральной водопроводной сети. В питьевую воду попал реагент из системы отопления.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, информация о случившемся поступила в ведомство 16 января. Незамедлительно были приняты меры по прекращению подачи горячей и холодной воды, организовано исследование воды из разводящей сети. Отмечается, что проводится проверка в отношении одной из управляющих компаний.

«Жителям восьми пострадавших домов организован подвоз питьевой воды гарантированного качества», – пишет Роспотребнадзор.

Ситуация находится на контроле амурского ведомства.

В ЕДДС Михайловского района ИА «Амур.инфо» сообщили, что 16 января в связи с инцидентом состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям районной администрации.

«Участились случаи, когда граждане из теплоносителя берут горячую воду, несанкционированно. И запускали в воду реагент – специальное вещество, неядовитое. И когда люди берут воду из батарей, то они обращают внимание, что такую горячую воду нельзя брать и использовать в пищу. Есть такие устройства – "скоростники", они установлены в подвале многоквартирного дома. И по адресу: улица Строительная, 3А, гражданка пожаловалась, что вода плохого качества. "Скоростники" вышли из строя. Вода мешается, горячая и холодная. И когда гражданин в квартире открывает горячую воду, она имеет характерный запах. В настоящее время горячая вода полностью отключена, холодная в квартиры поступает в штатном режиме», – объяснил оперативный дежурный.

Взяты пробы воды, пока их результатов нет. 17 января новых жалоб от граждан в ЕДДС не поступало. Ситуация находится на контроле. Проблемные «скоростники» нужно ремонтировать.

На то, чтобы обеспечить сельчан горячим водоснабжением нормального качества, отведен срок до 25 января.