Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 3

ЧП в Пояркове: в питьевую воду попал реагент

ЧП в Пояркове: в питьевую воду попал реагент
Фото: Амур.инфо

В селе Поярково Михайловского района возникла аварийная ситуация на магистральной водопроводной сети. В питьевую воду попал реагент из системы отопления.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, информация о случившемся поступила в ведомство 16 января. Незамедлительно были приняты меры по прекращению подачи горячей и холодной воды, организовано исследование воды из разводящей сети. Отмечается, что проводится проверка в отношении одной из управляющих компаний.

«Жителям восьми пострадавших домов организован подвоз питьевой воды гарантированного качества», – пишет Роспотребнадзор.

Ситуация находится на контроле амурского ведомства.

В ЕДДС Михайловского района ИА «Амур.инфо» сообщили, что 16 января в связи с инцидентом состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям районной администрации.

«Участились случаи, когда граждане из теплоносителя берут горячую воду, несанкционированно. И запускали в воду реагент – специальное вещество, неядовитое. И когда люди берут воду из батарей, то они обращают внимание, что такую горячую воду нельзя брать и использовать в пищу. Есть такие устройства – "скоростники", они установлены в подвале многоквартирного дома. И по адресу: улица Строительная, 3А, гражданка пожаловалась, что вода плохого качества. "Скоростники" вышли из строя. Вода мешается, горячая и холодная. И когда гражданин в квартире открывает горячую воду, она имеет характерный запах. В настоящее время горячая вода полностью отключена, холодная в квартиры поступает в штатном режиме», – объяснил оперативный дежурный.

Взяты пробы воды, пока их результатов нет. 17 января новых жалоб от граждан в ЕДДС не поступало. Ситуация находится на контроле. Проблемные «скоростники» нужно ремонтировать.

На то, чтобы обеспечить сельчан горячим водоснабжением нормального качества, отведен срок до 25 января.

Просмотров всего: 519

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Бывшего замглавы ЗАТО Углегорск осудили на три года
Происшествия 1

В Тынде приостановили деятельность кафе «Дружба»
В России и мире

В мужской колонии женщина родила ребенка
Общество 11

Предварительно, оползень на Бурее взорвут 22 января (фото, видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    для этого и нужен реагент, чтобы выявить порыв . Если бы не реагент пили воду из отопления еще долго. А так реагент безопасен и подтвержден сертификатом.

  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    20 минут назад

    Да эти "скоростники"-теплообменники в Поярково уже лет двадцать как прогнившие...все об этом давно знали и в батареях вода такого же качества, как и в водопроводе...так что никого это не пугало, но тут вдруг тепловикам захотелось устроить людям праздник и с наступлением длительных выходных 29 декабря онизапустили в систему реагент, прекрасно зная, что он попадет в водопровод...такие вот они "шутники"...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь