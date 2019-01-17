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17января
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Благовещенский журналист призывает наказать виновных в жестоком обращении с собаками

Благовещенский журналист призывает наказать виновных в жестоком обращении с собаками

Благовещенский журналист и ведущий Макс Радман запустил в соцсетях акцию против живодерства. Он призывает всех неравнодушных создать максимальный резонанс вокруг истории с приютом «Дружок» в Чигирях, «чтобы живодерам и их покровителям не сошли с рук их дела».

Благовещенец выложил в соцсети свою фотографию, на которой он держит в руках лист формата А4 с надписью «Живодеров и их крышевателей – в тюрьму». Под фото он призывает всех желающих выкладывать у себя в аккаунтах аналогичные фотоснимки и указывать хештэг #ЖиводеровВТюрьму_Благ. Так он надеется привлечь внимание к событиям, происходящим в приюте.

«47 трупов собак обнаружили в приюте. А сколько их было за 4 года, и подумать страшно. И эти убийства – за бюджетные деньги. Все это время зоозащитники предоставляли доказательства о нарушениях, но проверяющие лица почему-то не находили даже малейших нарушений. Дело о нападении владельцев приюта на съемочную группу "Альфа-канала", которая приехала показать, как и на что тратят бюджетные деньги в приюте, уже 4 года мурыжится в суде. Хотя есть видеосъемка, которая подтверждает факты нападения, нанесения телесных повреждений и повреждение видеокамеры. Вывод. Живодерам все сходит с рук, потому что у них есть крышеватели, которым очень не хочется потерять кормушку в виде денег, выделяемых на реализацию контракта по отлову бездомных собак...

Надеюсь, что информационный резонанс заставит компетентные органы не просто озвучить имена крышевателей, но и накажет серьезнее, чем можно ожидать. Ну а самим живодерам место только в тюрьме – и чем дольше они там будут, тем лучше!» – написал Макс Радман.

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#животные #собачий Освенцим

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Комментарии
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  • yuri64

    yuri64
    1 час назад

    Полностью поддерживаю Макса!Необходимо толкуть новость на федеральный канал. Нужен общественный резонанс и конечно уголовно наказать живодеров реальным сроком!

  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Надо поддержать

  • marcepan

    marcepan
    52 минуты назад

    Я поддерживаю мнение Макса. Виновные есть и в администрации, и в прокуратуре.

  • Kats

    Kats
    47 минут назад

    Очень хочется узнать имена крышевателей! Ведь убийцу животных отмазывали уже не раз!

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