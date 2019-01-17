Благовещенский журналист призывает наказать виновных в жестоком обращении с собаками

Благовещенец выложил в соцсети свою фотографию, на которой он держит в руках лист формата А4 с надписью «Живодеров и их крышевателей – в тюрьму». Под фото он призывает всех желающих выкладывать у себя в аккаунтах аналогичные фотоснимки и указывать хештэг #ЖиводеровВТюрьму_Благ. Так он надеется привлечь внимание к событиям, происходящим в приюте.

«47 трупов собак обнаружили в приюте. А сколько их было за 4 года, и подумать страшно. И эти убийства – за бюджетные деньги. Все это время зоозащитники предоставляли доказательства о нарушениях, но проверяющие лица почему-то не находили даже малейших нарушений. Дело о нападении владельцев приюта на съемочную группу "Альфа-канала", которая приехала показать, как и на что тратят бюджетные деньги в приюте, уже 4 года мурыжится в суде. Хотя есть видеосъемка, которая подтверждает факты нападения, нанесения телесных повреждений и повреждение видеокамеры. Вывод. Живодерам все сходит с рук, потому что у них есть крышеватели, которым очень не хочется потерять кормушку в виде денег, выделяемых на реализацию контракта по отлову бездомных собак...

Надеюсь, что информационный резонанс заставит компетентные органы не просто озвучить имена крышевателей, но и накажет серьезнее, чем можно ожидать. Ну а самим живодерам место только в тюрьме – и чем дольше они там будут, тем лучше!» – написал Макс Радман.