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В Тынде приостановили деятельность кафе «Дружба»

В Тынде приостановили деятельность кафе «Дружба»
Фото: www.28.rospotrebnadzor.ru

В тындинском кафе «Дружба» в результате проверки выявили грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, а у поваров не был пройден медосмотр.

При проведении внеплановой проверки кафе «Дружба», расположенного в Тынде по улице Красная Пресня, специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарного законодательства. В кафе не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, отсутствовала маркировка производственного оборудования и инвентаря, не соблюдался режим мытья столовой и кухонной посуды, нарушалась поточность технологических процессов, не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продукции, основанный на принципах ХАССП, у поваров отсутствовал медосмотр.

В связи с тем, что деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания создавала угрозу жизни и здоровью населения, был составлен протокол о временном запрете деятельности кафе, и материалы направлены в суд.

Тындинский районный суд 16 января признал виновным предпринимателя и назначил административное приостановление деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе «Дружба» на 25 суток, сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.

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