Правовой марафон Амур.инфо и Альфа-канала стал призером премии «Серебряный лучник»

Правовой марафон был приурочен ко Всемирному дню ребенка. Журналисты и представители разных ведомств в телеэфире на Амур.инфо и в соцсетях рассказывали о возможных льготах и выплатах, проводили онлайн-консультации. Итогом стал прямой эфир, в ходе которого поступило около 100 вопросов. Общая аудитория всего проекта составила почти 200 000 человек. Сейчас «Детский марафон» вышел в региональный финал национальной премии «Серебряный лучник».

«В этом марафоне мы показали, что существует большое количество людей, которые хотят получать информацию, и есть чиновники. У нас сформировалась хорошая команда, очень контактные люди – представители девяти министерств и ведомств, которые готовы работать дальше. Я уверена, что проект нужно продолжать», – говорит координатор правового марафона «Детский вопрос» Наталья Наделяева.

В общей сложности в этом году на конкурс «Серебряный лучник» было подано 34 заявки. Защита проектов состоится 1 февраля во Владивостоке. Победители получат путевку в российский финал.