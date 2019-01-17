Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:43 0

Правовой марафон Амур.инфо и Альфа-канала стал призером премии «Серебряный лучник»

Правовой марафон Амур.инфо и Альфа-канала стал призером премии «Серебряный лучник»
Фото: www.amur.info

Правовой марафон «Детский вопрос», который проходил на Амур.инфо и Альфа- канале, вошел в тройку лучших дальневосточных проектов премии «Серебряный лучник». Это главная национальная премия в области развития общественных связей.

Правовой марафон был приурочен ко Всемирному дню ребенка. Журналисты и представители разных ведомств в телеэфире на Амур.инфо и в соцсетях рассказывали о возможных льготах и выплатах, проводили онлайн-консультации. Итогом стал прямой эфир, в ходе которого поступило около 100 вопросов. Общая аудитория всего проекта составила почти 200 000 человек. Сейчас «Детский марафон» вышел в региональный финал национальной премии «Серебряный лучник».

«В этом марафоне мы показали, что существует большое количество людей, которые хотят получать информацию, и есть чиновники. У нас сформировалась хорошая команда, очень контактные люди – представители девяти министерств и ведомств, которые готовы работать дальше. Я уверена, что проект нужно продолжать», – говорит координатор правового марафона «Детский вопрос» Наталья Наделяева.

В общей сложности в этом году на конкурс «Серебряный лучник» было подано 34 заявки. Защита проектов состоится 1 февраля во Владивостоке. Победители получат путевку в российский финал.

Просмотров всего: 71

#дети #СМИ

распечатать


Общество

45 воспитанников амурских детдомов провели новогодние каникулы в гостевых семьях
Общество 1

Утренний эфир «Эха Москвы в Благовещенске» посвятят памяти Натальи Завальнюк
Общество

В детские сады Тынды поступили игрушки на более чем 5 миллионов рублей
Общество 2

Сантехников обязали приходить в квартиры в бахилах и с бейджем: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь