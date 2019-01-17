В мужской колонии женщина родила ребенка

В мужской колонии в Новгородской области женщина родила ребенка. Роды принимали сотрудники исправительного учреждения, осуждённый отец ребёнка, а также работники скорой медицинской помощи.

Сотрудникам исправительной колонии № 7 в Новгородской области пришлось принимать роды у женщины, которая приехала на свидание к своему осуждённому мужу. Сообщается, что женщина благополучно родила девочку. Внезапные роды начались у женщины вечером 15 января. Дежурившие сотрудники ИК сразу вызвали скорую. «Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребёночка», – рассказывают сотрудники колонии. Женщина родила благополучно. Вес девочки – около двух килограммов, рост – 43 сантиметра, сообщает Life.ru.

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