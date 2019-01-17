Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

В мужской колонии женщина родила ребенка

В мужской колонии женщина родила ребенка
Фото: Амур.инфо

В мужской колонии в Новгородской области женщина родила ребенка. Роды принимали сотрудники исправительного учреждения, осуждённый отец ребёнка, а также работники скорой медицинской помощи.

Сотрудникам исправительной колонии № 7 в Новгородской области пришлось принимать роды у женщины, которая приехала на свидание к своему осуждённому мужу. Сообщается, что женщина благополучно родила девочку.

Внезапные роды начались у женщины вечером 15 января. Дежурившие сотрудники ИК сразу вызвали скорую.

«Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребёночка», – рассказывают сотрудники колонии.

Женщина родила благополучно. Вес девочки – около двух килограммов, рост – 43 сантиметра, сообщает Life.ru.

Просмотров всего: 1278

#жизнь #происшествия

распечатать


Общество 1

Амурчанин несколько лет скрывался от приставов

Происшествия 1

Бывшего замглавы ЗАТО Углегорск осудили на три года
Происшествия 3

ЧП в Пояркове: в питьевую воду попал реагент
Происшествия 1

В Тынде приостановили деятельность кафе «Дружба»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь