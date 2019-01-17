В Приамурье семьям добровольных пожарных предлагают платить деньги в случае их гибели

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17 января состоялось заседание комитета заксобрания Амурской области по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. На нем к принятию в первом чтении был рекомендован проект закона области о мерах защиты добровольных пожарных, членов их семей.

Согласно документу, уполномоченный орган за счет бюджетных ассигнований осуществляет личное страхование добровольных пожарных подразделений на период исполнения их членами обязанностей добровольного пожарного.

«В случае гибели добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, наступившей в период и в связи с привлечением их уполномоченным органом к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, членам семей добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 000 рублей», – описывает предлагаемые меры пресс-служба заксобрания Амурской области.

Как отмечается, депутаты поддержали данный законопроект единогласно. При этом было предложено «поплотнее поработать» над его содержанием ко второму чтению, расширив перечень мер социальной и правовой защиты добровольных пожарных.