Предварительно, оползень на Бурее взорвут 22 января (фото, видео)

Ученые, которые работают на месте заторов, образовавшихся из-за оползня на реке Бурее, пришли к выводу, что подрывные работы – единственно возможный вариант ликвидировать образовавшиеся на реке завалы. Взрывать их собираются в начале следующей недели.

Новые замеры подтвердили, что объем сместившейся породы превышает 30 миллионов кубометров, из которых около 2 миллионов кубометров находятся над поверхностью земли.

«Плотина состоит из очень мелких обломков. Чтобы вода их сама размыла, потребуются десятилетия», – рассказал Алексей Махинов, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН.

Также на оперативном совещании ученые назвали три причины, по которым мог произойти оползень. Первая – слишком крутой склон сопки и аномальная хрупкость породы для этих мест, вторая – в зоне обвала горной породы проходит разлом, который мог привести к движению пород. Третья – очень узкая долина реки, которая представляет собой ущелье. Оно могло быть заполнено на большую высоту, вследствие чего вода проникла в трещины сопки и привела к оползню.

По данным военных, начало взрывных работ запланировано на следующую неделю – ориентировочно, на 22 января. Сколько потребуется времени, чтобы расчистить реку, в министерстве обороны пока не называют, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Мы с военными связываемся 4 раза в сутки. Критических ситуаций не прогнозирую, но на данный момент есть предпосылки к тому, что весной может быть паводок», – рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил место схода оползня в Верхнебуреинском районе. Глава региона провел оперативное совещание с военными и учеными, а после отправился в село Чекунда, которое расположено в 73 километрах от места завала.

По словам губернатора, краевое правительство готово к любому варианту развития событий. В том числе к тому, что придется эвакуировать людей из Чекунды в случае, если весной случится паводок.

«Что делать с поселением – мы будем понимать, когда получим точное заключение от ученых. Наука должна дать прогноз на весну. По Чекунде есть проблемы сегодня, там подмывает кладбище, и нужны берегоукрепительные работы. На данный момент мы готовимся к любому повороту событий», – сказал Сергей Фургал.

В главном управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в марте в Верхнебуреинский район направят группу своих специалистов, которые должны будут ликвидировать лед, чтобы обеспечить пропуск паводковых вод, что позволит нивелировать риски затопления.

Сейчас, по информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, у села Чекунда вода пребывает на 1–2 сантиметра в сутки. А уровень воды у Бурейской ГЭС продолжает падать на 10–15 сантиметров в сутки. Перепад уровней воды до завала и после, как показывают гидропосты, достиг 5 метров.

В связи с планируемыми взрывами, в Бурейском районе Амурской области с 18 января вводится режим ЧС. Амурчан призывают с 21 по 23 января воздержаться от посещения Бурейского водохранилища, так как в этот период возможно истощение льда.

Ранее сообщалось, что в Приамурье военные доставили 11 вагонов со взрывчаткой, которую затем должны были переправить к месту подрывов. Если завалы вовремя не устранить, это может негативно сказаться на работе Бурейской ГЭС.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Видео: пресс-служба ВВО