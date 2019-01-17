Благовещенскую школу заполонили луноходы, роботы, механические уборщики

В благовещенской школе № 16 проходит открытый фестиваль «День детских изобретений-2019». В его рамках организованы выставка детских моделей, а также работа интерактивных площадок по направлениям «Робототехника», «Техническое творчество», «Экспериментальная физика».

Мероприятие собрало юных изобретателей не только из школ областного центра, но и Белогорска, Свободного, Шимановска, Благовещенского, Тамбовского, Селемджинского и Зейского районов. Всего на площадках фестиваля представлено 77 работ от 94 участников, сообщает пресс-служба областного минобра.

Роботы, луноходы, детекторы мобильной связи, сигнализации, мини-лифты, уборщики – свои технические наработки демонстрировали как старшеклассники, так и совсем юные изобретатели из начальной школы.

«Моего робота зовут Константин. Весь он состоит из картона за исключением некоторых металлических частей. Он умеет повторять определенные фразы, которые уже есть в его программе. В будущем хочу, чтобы он мог поддерживать несложную беседу, ходить, пожимать руку. Также есть в планах сделать робота полезным для людей с ограниченными возможностями здоровья», – поделился ученик школы № 200 Белогорска Илья Черняев.

Изобретение для людей с ОВЗ также подготовил школьник из Февральской школы Селемджинского района.

«Это система автоматического оповещения и эвакуации при пожаре для людей с ОВЗ. Она реагирует на тепло и передает сигнал на звуковое оповещение и световое. Данная работа готовилась полтора месяца. В планах ее совершенствование. Сюда можно еще добавить эвакуаторы, светодиодные указатели, аварийные выходы», – рассказал автор проекта Семен Чилигин.

Юным изобретателям, в образовательных организациях которых отсутствуют технические секции, руководство школы №16 предложило принять участие в дистанционных занятиях по данному направлению.

Посмотреть на разработки школьников приехала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

«Изобретения начинаются с малого – желания что-то изменить. Нельзя развиваться не меняясь. И это очень здорово, что в Амурской области, космической гавани нашей страны, проводятся такие замечательные фестивали и есть столько молодых талантливых изобретателей, – отметила министр. – С этого года в регионе будут реализовываться новые образовательные проекты, направленные на развитие способностей детей в сфере новых современных технологий. Это позволит не только привлечь большее количество детей к техническому творчеству, но и даст новые возможности для тех, кто уже этим занимается».