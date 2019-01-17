Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:35 0

Мужчина во сне сделал предложение девушке

Мужчина во сне сделал предложение девушке
Фото: Амур.инфо

Мужчина рассказал в соцсетях, что сделал предложение девушке во сне и узнал об этом лишь на следующее утро. Связывать себя узами брака в ближайшее время он не планировал.

Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки сильнодействующего снотворного. Проснувшись, он обнаружил на пальце девушки кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что ночью он сделал ей предложение.

Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что ночью, во сне, изменил информацию о своем семейном положении. «Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, – пишет он. – И тогда, наверное, достал бы кольцо лучше, но снотворное ускорило процесс в десять раз».

Известны случаи, когда спящие люди под действием снотворного занимались различными повседневными делами и даже водили машину. К утру они забывали о своих ночных похождениях, сообщает «Лента.ру».

Сомнамбулизм (лунатизм) – болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия во сне. Может вызываться некоторыми снотворными средствами.

Просмотров всего: 186

#жизнь #юмор

распечатать


Общество 1

Амурчанин несколько лет скрывался от приставов

В России и мире

В мужской колонии женщина родила ребенка
Общество 4

ОНФ запустил опрос о газовом оборудовании

В России и мире

Названы страны с самыми красивыми девушками
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь