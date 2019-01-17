Мужчина во сне сделал предложение девушке

Мужчина рассказал в соцсетях, что сделал предложение девушке во сне и узнал об этом лишь на следующее утро. Связывать себя узами брака в ближайшее время он не планировал.

Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки сильнодействующего снотворного. Проснувшись, он обнаружил на пальце девушки кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что ночью он сделал ей предложение.

Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что ночью, во сне, изменил информацию о своем семейном положении. «Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, – пишет он. – И тогда, наверное, достал бы кольцо лучше, но снотворное ускорило процесс в десять раз».

Известны случаи, когда спящие люди под действием снотворного занимались различными повседневными делами и даже водили машину. К утру они забывали о своих ночных похождениях, сообщает «Лента.ру».

Сомнамбулизм (лунатизм) – болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия во сне. Может вызываться некоторыми снотворными средствами.