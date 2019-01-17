Откройте, Амургаз: в Благовещенске проводятся проверки газифицированных домов (фото)

После взрывов бытового газа в жилых домах, повлекших человеческие жертвы, в некоторых регионах России начались проверки оборудования. В Амурской области такие проверки проходят круглогодично. На один из рейдов пригласили журналистов Амур.инфо и Альфа-канала.

В Благовещенском районе и столице Приамурья газом оснащены 440 многоэтажек. В течение года специалисты должны обойти каждую квартиру, чтобы проверить, нет ли утечки газа. К тем, кто не пускает проверяющих, приходят снова. Воздействовать на несознательных граждан, не желающих пускать слесаря в квартиру, приходится с помощью Жилищной инспекции.

«Проверяем визуально доступ к газовому оборудованию, к крану, счетчику, шлангам», – перечисляет специалист. Целостность газопровода проверяют с помощью водяного манометра.

«Проверяем давлением газопровод в течение пяти минут. Засекаем время. В течение пяти минут допускается падение на 20 миллиметров. Если больше 22 миллиметров, значит, газопровод испытание не прошел, значит, где-то утечки», – работая, рассказывает слесарь. Заодно он проверил горелки плиты и духовку.

В квартире, куда заглянула газовая служба, оборудование в порядке. Здесь в течение шести лет живет пенсионерка Владимира Сорока. Случаев, когда в их доме была утечка газа, она не помнит. Газом старается пользоваться осторожно: «Я на всю мощность вообще-то не включаю газ, а так, сколько мне там надо», – говорит жительница дома № 23 по улице Чайковского.

Прежде чем зайти в квартиру, специалисты перекрыли газ во всем подъезде и провели техническое обслуживание труб на лестничной площадке.

Теперь им нужно обойти другие подъезды, также проверить герметичность газопровода на примере одной квартиры и только потом идти к остальным жильцам дома. Это плановая ежегодная проверка. Самостоятельно вызвать газовиков граждане могут по телефону 104 с мобильного, или набрав 04 с домашнего телефона.

Специалисты Амургаза прибудут на место в течение часа и устранят поломку. «Самое опасное – запах газа, неважно где – в квартире, подъезде, на улице. В этом случае обязательно нужно звонить в аварийную газовую службу. Аварийная служба приезжает и все проверяет полностью», – говорит старший мастер внутридомовой газовой службы Антон Бельков.

Обслуживанием уличных газгольдеров занимается служба подземного газопровода. Специалисты предупреждают: если пользоваться газом правильно, он не представляет опасности.

В Благовещенске и Благовещенском районе голубым топливом пользуются 33 500 человек. Из них 27 000 – жители многоквартирных домов. В баллонах газ покупают 6 500 амурчан. В Амурской области в 2018 году от газа пострадали 11 человек. «В 2018 году в Амурской области зарегистрировано девять пожаров. Четыре – по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, один – в результате нарушения правил монтажа оборудования. Остальные пожары произошли по причинам, связанным с несоблюдением устройства и эксплуатации газового оборудования. Всего 11 травмированных, все живы», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин.