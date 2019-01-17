Александр Козлов приедет в Благовещенск на международный хоккейный матч

Фото: Амур.инфо

Министр по развитию Дальнего Востока приедет в Благовещенск на международный хоккейный матч, который пройдет на границе России и Китая на льду реки Амур. Александр Козлов примет участие в церемонии открытия спортивного мероприятия. Он выступит с приветственным словом и проведет символический сброс шайбы.

Международный хоккейный матч «Содружество» состоится 19 января, начало – в 14:00. В нем примут участие детские и юношеские команды Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Дети в возрасте 10-11 лет сыграют один 15-минутный тайм; юноши в возрасте 15-16 лет – три тайма по 15 минут.

Хоккейная коробка уже установлена на льду реки Амур, там же расположены трибуны для 300 болельщиков. Ограничения вызваны мерами безопасности. Остальные зрители смогут следить за ходом игры на набережной, где установят большой экран, либо подключиться к прямой трансляции, которая будет идти на амурском телевидении и на сайте Минвостокразвития.

«Амур нас не разъединяет, а объединяет. Это река дружбы, река двух дружественных берегов. И хоккейный матч на льду пограничной реки тому подтверждение. Отношения с Китаем в Амурской области всегда были особые: экономические, культурные и третий год подряд – спортивные», – цитирует Александра Козлова пресс-служба Минвостокразвития.

На матч по приглашению министра приедет российский хоккеист, тренер, мастер спорта международного класса Александр Селиванов. Игрок восьми сезонов НХЛ проведет для юных хоккеистов разминку, а на следующий день, 20 января, поучаствует в торжественном открытии регионального турнира по хоккею среди детей и юношей.

Хоккейные коробки, которые устанавливают на льду Амура, потом отдают юным хоккеистам. Так, первая из них эксплуатируется на стадионе «Юность», где тренируются будущие хоккеисты и работает прокат коньков для детей. Вторая отправлена в Моховую Падь и установлена в центре поселка для местных хоккеистов и катания всех желающих. Где будет установлена хоккейная коробка этого года, организаторы пока держат в секрете.

Идея проведения товарищеского международного матча на реке Амур была озвучена Александром Козловым в конце мая 2016 года, когда он был губернатором Амурской области. Китайская сторона с интересом отнеслась к этому предложению, и уже в январе в 2017 года прошел первый матч. В 2018 году – второй. В сентябре 2018 года о традиции проведения международного хоккейного матча, уже занимая пост министра по развитию Дальнего Востока, Александр Козлов рассказал лидерам России и Китая на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин и Си Цзиньпинь сделали тогда памятный фотоснимок с символами матча: бурым медведем и пандой.

Помимо хоккейного матча, в Амурской области у Александра Козлова запланирован ряд рабочих мероприятий. В частности, будет проведено совещание по вопросу ввода в эксплуатацию автомобильного пункта пропуска на международном мосту в Китай. Сейчас идет активная фаза строительства перехода, ожидается, что уже весной этого года произойдет стыковка российской и китайской части моста.