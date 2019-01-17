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17января
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сегодня, 16:05 1

Из-за оползня в Бурейском районе вводится режим ЧС

Из-за оползня в Бурейском районе вводится режим ЧС
Фото: amurobl.ru

С 8 часов утра в пятницу, 18 января, в Бурейском районе вводится режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава района Андрей Литвинов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На КЧС обсудили вопрос обеспечения безопасности людей в местах выхода на лед Бурейского водохранилища вследствие оползня на территории Хабаровского края. В совещании принял участие министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации по итогам КЧС было принято в связи с подрывами льда на месте схода оползня в русле реки Буреи, об этом информирует Амурский центр ГЗ и ПБ.

Сообщается, что на время проведения подрывных работ в Бурейском районе будет усилено патрулирование прилегающих территорий сотрудниками полиции, государственной инспекцией маломерных судов и спасателями города Зеи. Все подъездные дороги к водохранилищу перекроют до тех пор пока не будет снят режим ЧС.

Специалисты Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, а также амурского МЧС предупреждают, что выезд и даже выход на лед Бурейского водохранилища очень опасен, особенно для детей. Ледовая обстановка на Бурейском водохранилище остается сложной. Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки стремительно увеличивается.

«В связи с тем, что устье реки Буреи перекрыто и приток значительно уменьшился, на Бурейском водохранилище образовываются так называемые пустоты. Расстояние между льдом и водой достигает от двух до трех метров. Выезд и даже выход на лед Бурейского водохранилища представляет большую опасность», – рассказал Иван Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области.

В целях предупреждения происшествий и ЧС запланировано проведение рейдов и патрулирований запрещенных мест выхода и выезда граждан на лед Бурейского водохранилищана с участием государственных инспекторов ГИМС, сотрудников полиции и спасателей.

Установлены аншлаги: «Стой! Опасно для жизни! Выезд автотранспорта и выход людей на Бурейское водохранилище ЗАПРЕЩЕН!». Организовано информирование населения о ледовой обстановке и мерах безопасности нахождения на льду водоемов. Проводится разъяснительная работа с лесопользователями и арендаторами земельных участков, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Поставьте один пост на въезде в Талакан и всех рыбаков разворачивайте обратно. Самый эффективный метод.

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