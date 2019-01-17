За год в Амурскую область въехали более 100 тысяч туристов из Китая

В 2018 году Амурскую область въехали 101,4 тысячи туристов из Китая. В свою очередь, из Приамурья в Китай съездили 16,6 тысячи туристов. В сравнении с 2017 годом рост составил 8,1 %. Кроме того, еще около двух тысяч путешественников въехали в область из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Кореи, Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии и других.

В Амурской области подвели итоги туристического сезона. В прошлом году также вырос интерес жителей региона к посещению достопримечательностей на территории России. Участниками туров по России стали до 3,2 тысячи амурчан – рост к уровню 2017 года составил 18,5 %. Туристы путешествовали по Краснодарскому и Приморскому краям, Москве и Санкт-Петербургу, Республике Крым.

На территории Бурейского района состоялся первый Амурский международный туристический форум «AMUR TRAVEL», который посетили около двух тысяч человек. В рамках форума представителям китайского и российского турбизнеса были презентованы новые туристические маршруты: экологический (природный парк «Бурейский»), промышленный (посещение Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС), сельский (посещение конюшни КФХ «Надежда»), экстремальный и спортивный с посещением ледовой арены «Снежная королева».

Формат мероприятия получил большое количество позитивных отзывов. От туристического сообщества поступило предложение о ежегодном проведении форума. Предложение было поддержано, и в 2019 году планируется проведение второго подобного мероприятия. Организационная работа по этому направлению уже ведется.

«В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой второго международного туристического форума. Интерес к мероприятию, несомненно, есть. Несколько районов Приамурья уже выразили желание провести форум на их территории, однако окончательное решение будет приниматься на одном из заседаний рабочей группы и утверждаться губернатором области. В ближайшее время актив рабочей группы отправится в районы, с целью оценить туристический потенциал территорий и обеспеченность необходимой инфраструктурой», – рассказала начальник отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина.

В прошлом году также большое внимание уделялось развитию приграничного туризма. Получил продолжение проект «Туризм пожилых людей», в рамках которого в 2018 году состоялся первый международный фестиваль танцевально-оздоровительных клубов «Серебряный возраст» с участием танцевальных пар из Китая. Общий охват участников – более 300 человек.

В целях развития безвизового туризма с КНР и популяризации спорта, туризма и семейных ценностей в 2018 году 15 российских семей приняли участие в международном фестивале скандинавской ходьбы «Пересечение великого хребта Синань», который состоялся в трех городах китайской провинции Хэйлунцзян: Байнань, Суньу и Удаляньчи.

В 2018 году проведен ряд мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры, а также внутреннего и въездного туризма в области. Так, продолжена работа с китайскими партнерами по проектам строительства объектов трансграничной транспортной инфраструктуры – мост, канатная дорога через реку Амур, а также по развитию приграничной инфраструктуры.

С целью продвижения регионального турпродукта на международном туристическом рынке организовано участие региона в конгрессно-выставочных мероприятиях: Тихоокеанский туристский форум (Владивосток), Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (Владивосток), Восточный экономический форум (Владивосток), фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» и другие.

С целью развития сельского туризма совместно с администрацией Ивановского района проведен рекламный тур с презентацией туристского потенциала территории. Еще один рекламный и пресс-тур был организован на космодром Восточный.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 2018 году организовано участие 201 представителя турбизнеса Амурской области в реализации проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма».

В сентябре 2018 года состоялось совместное с китайской стороной празднование Всемирного дня туризма и 30-летия с начала организации безвизового туризма между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). В мероприятии приняли участие 80 представителей российского и китайского туристического бизнеса. Впервые была организована тематическая фотовыставка, которая отразила историю многолетних дружественных отношений двух территорий, сообщает пресс-служба минэкономразвития.