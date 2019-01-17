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17января
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Амурчанина, из-за которого погиб его знакомый, осудили на 10 лет

Амурчанина, из-за которого погиб его знакомый, осудили на 10 лет
Фото: pixabay.com

16 января Мазановский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю села Новокиевский Увал. Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, что повлекло его смерть. Также амурчанин обвинялся в лишении свободы двух лиц, в том числе погибшего.

Трагедия произошла осенью 2018 года. Установлено, что между мужчиной и его знакомыми – семейной парой, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Амурчанин потребовал от своих приятелей спуститься в подполье. Получив отказ, он нанес мужчине 8 ударов ногой в область головы, а затем столкнул его в подполье. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание. Его сожительница, испугавшись, сама спустилась в подполье, сообщает прокуратура Амурской области.

Отмечается, что ранее амурчанин уже был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство. Кроме того, преступления он совершил в период условного осуждения – за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Суд учел обстоятельства совершенных преступлений и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии особого режима, с ограничением свободы. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Мазановского района.

Приговор не вступил в законную силу.

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