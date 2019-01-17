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17января
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сегодня, 15:38 0

Волочкова решила вернуться в Россию

Волочкова решила вернуться в Россию
Фото: instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Артистка Анастасия Волочкова вернулась в Россию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Балерина опубликовала видео, на котором она прогуливается возле своего дома в Подмосковье, при этом она призналась, что рада вернуться в Россию.

«Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье».

В начале января Анастасия заявила, что намерена сменить место жительства на Мальдивы и, кроме того, уже подыскивает для своей дочки Ариадны местную школу.

«Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. <…> И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», – написала Волочкова в Instagram.

По словам артистки, Мальдивы – ее любимое место на Земле и она не может ему «изменять». Там она планировала жить вместе с новым возлюбленным, пишет РИА Новости.

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года балерина выступает с сольными проектами, занялась пением, снимает клипы и пишет стихи.

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#шоу-бизнес

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