Волочкова решила вернуться в Россию
Артистка Анастасия Волочкова вернулась в Россию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Балерина опубликовала видео, на котором она прогуливается возле своего дома в Подмосковье, при этом она призналась, что рада вернуться в Россию.
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Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье 🙌🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы #дом
«Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье».
В начале января Анастасия заявила, что намерена сменить место жительства на Мальдивы и, кроме того, уже подыскивает для своей дочки Ариадны местную школу.
«Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. <…> И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», – написала Волочкова в Instagram.
По словам артистки, Мальдивы – ее любимое место на Земле и она не может ему «изменять». Там она планировала жить вместе с новым возлюбленным, пишет РИА Новости.
Анастасия Волочкова – заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом театре. С 2003 года балерина выступает с сольными проектами, занялась пением, снимает клипы и пишет стихи.
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