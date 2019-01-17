Амурские деятели культуры считают смену руководства в музее ошибкой

Фото: Амур.инфо

Уход Елены Пастуховой с поста директора Амурского областного краеведческого музея стал неожиданностью для представителей амурской культуры. Сменой руководства в музее опрошенные Амур.инфо деятели культуры недовольны. Кадровое решение называют ошибкой.

Амурский художник, член Союза художников России, Николай Савченко узнал о кадровых изменениях, будучи в Хабаровске: «Друзья сообщают мне, что контракт с Пастуховой прерван, и абсолютно другие люди будут на этом месте. Меня это повергло в шок! Потому что, зная Елену Пастухову, как художник, как творец хочу сказать, что человек этот – достойный, нужно, чтобы он дальше работал. Поддержка обалденная всегда была с ее стороны, любовь к картинам, к произведениям, к нашему Союзу, который трепыхается на последнем издыхании. Я очень не уверен, что так будет дальше. Человек, который 15 лет работал, он знает суть работы, проблемы. Извините, у меня уже даже слезы на глазах...

Вы что делаете, господа! Амурская область, город Благовещенск и так уже задыхаются без поддержки или хотя бы симпатии со стороны зрителя. У меня просто слов нет. Давайте задумаемся над решением, чтобы его не вот так с потолка принимать. Закончился контракт, продлите его! Человек-то достойный, по заслугам его оцените, сколько было проведено мероприятий! В частности, даже моя персональная выставка, которая собрала огромное количество людей. А подвал, где молодежь тусуется, делает выставки, – это же тоже ее инициатива! Вы поймите, что работа ведется, еще какая! У меня просто слов нет!».

Актриса Амурского театра драмы, заслуженная артистка Амурской области Елена Грачева: «Я, честно говоря, обескуражена этой новостью, просто надеюсь, что это ошибка, которая должна исправиться, потому что это ценные кадры. Вот так швыряться ими – это просто недопустимо, я считаю. Елена Ивановна – прекрасный специалист, и она возродила музей: использовала новые формы, новых людей туда пригласила.

У меня много интересных проектов было. И она всегда с удовольствием шла мне навстречу: и курсы актерского мастерства и "Читаем Чехова на чердаке". Мы так прекрасно с ней сотрудничали. Я, честно говоря, возмущена. Не понимаю, что происходит "в нашем королевстве", у меня нет никаких версий. Я не знаю, что это за диверсии такие странные. Кого теперь поставят? Надеюсь, что это недоразумение будет исправлено».

Директор Поярковского районного краеведческого музея, председатель Амурского областного союза музеев, Елена Леонова: «Елена Ивановна Пастухова – профессионал с большой буквы, имеет огромный опыт музейной работы, огромный опыт управленческой работы, она кандидат исторических наук, всегда в творчестве, в творческом порыве. Она была инициатором только в Благовещенске создания двух музеев. Ее инициатива была по созданию Союза музеев Амурской области, в который вошло огромное количество музеев, муниципальных и общественных, ведомственных музеев. И прошла первая сессия в конце прошлого года, на которой поднимались вопросы, проблемы, которые касались развития музеев. Она проводила учебу по музейному делу. В 2018 году на это обучение попали не только муниципалы, но и общественники. Ее уход с поста был неожиданным, ничего не предвещало».

Ранее Амур.инфо сообщало, что сейчас обязанности директора музея исполняет заместитель директора Елена Викторовна Иванова. 16 января у Елены Пастуховой закончился срочный трудовой договор, после чего, по словам министра культуры Амурской области Ольги Юрковой, было принято «обоюдное решение» его не продлевать.

Елена Ивановна Пастухова родилась в Райчихинске. Она окончила исторический факультет БГПУ, работала старшим редактором в библиотеке РАН в Ленинграде. В 2002 году Елена Ивановна возглавила Амурский краеведческий музей. Она – кандидат исторических наук. До Елены Пастуховой Амурским областным краеведческим музеем руководил Геннадий Томашик.

В 2018 году в областном музее побывали около 200 тысяч посетителей. Было проведено больше 5 300 мероприятий. В книгах отзывов музея зафиксированы около 860 записей с положительной оценкой работы учреждения.