Амурчане смогут получить 50%-ю скидку на поездки в купейных вагонах

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С 16 января по 28 февраля пассажиры поездов дальнего следования могут совершить поездку в купейных вагонах со скидкой до 50 %. Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние места. Специальная акция «Зимние подарки» действует в период продажи билетов с 15 по 22 января.

Также с 17 января действует скидка в 40 % в плацкартные вагоны на верхние боковые места, верхние места в последнем купе; скидка распространяется на поезда с датой отправления с 17 января по 6 марта и с 12 по 31 марта.

Предложение не распространяется на проездные документы, оформляемые по детскому тарифу, а также на тех, кто путешествует в составе организованных групп, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.