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17января
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сегодня, 15:20 0

Бар в центре Владивостока оштрафовали из-за мусора на 200 тысяч рублей

Бар в центре Владивостока оштрафовали из-за мусора на 200 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Бар в центре Владивостока привлекли к административной ответственности за то, что сотрудники выбросили мусор не в специально отведенное для этого место, а во двор жилого дома. За это нарушение компании назначили штраф в 200 тысяч рублей.

Речь идет о заведении Atеl`ier Bar на улице Светланской. О сути нарушения рассказали в административной комиссии Фрунзенского района Владивостока, сообщает портал newsvl.ru.

«В ходе плановых рейдов сотрудниками административно-территориального управления были выявлены и привлечены к ответственности те, кто решил не вывозить для утилизации свой мусор, а просто выбросил его во двор дома № 9 на улице Светланской. Нарушителями оказалась компания "Ательер"», – пояснили специалисты.

Материал о правонарушении рассмотрели на заседании административной комиссии 15 января. Решением комиссии за нарушение статьи 7.25 «Сброс или сжигание мусора, иных отходов потребления и производства вне специально отведенных для этого мест» краевого закона № 44-КЗ «Об административных правонарушениях» юридическому лицу назначили штраф 200 000 рублей.

Собственники и арендаторы зданий и территорий Владивостока обязаны содержать подведомственные объекты в чистоте. Не допускается сброс и складирование мусора и тары из-под продуктов в неустановленных местах, сброс мусора на общегородские территории. Если фасад исписали вандалы, то необходимо оперативно закрасить граффити. За непринятие этих мер ответственных штрафуют и обязывают навести порядок.

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#закон #финансы

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